Venezuela anunció su retiro de la Corte Penal Internacional de La Haya
Venezuela anunció que se retirará de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, al considerar que el organismo mantiene un "sesgo geográfico".
El Gobierno de Venezuela anunció su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos, por considerar que ese tribunal responde a “un sesgo geográfico” contra países latinoamericanos y africanos, informó viernes el ministro venezolano para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia.
El canciller explicó a través de la red social X que Venezuela comunicó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la decisión “firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al artículo 127”.
La decisión de Venezuela
El jefe de la diplomacia venezolana señaló que la labor de la Corte se ha concentrado de manera desproporcionada “en detrimento del Sur Global”, además de que se “perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades”.
Plasencia sostuvo que ese accionar demuestra una justicia internacional instrumentalizada para “profundizar desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”. Reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia “genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.