Así fue el intenso operativo de rescate en Venezuela por una posible señal de vida

La posibilidad de hallar personas con vida bajo los escombros en Caraballeda, Venezuela , dio lugar a un amplio operativo de rescate que se extendió durante toda la madrugada y mantuvo en vilo a familiares, voluntarios y rescatistas.

Aunque inicialmente trascendió la versión de que dos mujeres habrían sido localizadas con vida, hasta el momento la información que circula con mayor fuerza entre quienes se encuentran colaborando en la zona sostiene que finalmente se trataría de un falso positivo .

La expectativa comenzó luego de que se detectaran posibles señales de vida en el sector. Ese indicio activó de inmediato el protocolo de rescate y concentró en el lugar a equipos especializados, personal médico y ambulancias preparadas para intervenir apenas se concretara una eventual extracción.

El milagroso rescate de dos personas de los escombros tras casi un mes desde los terremotos en Venezuela.

El operativo demandó varias horas de trabajo ininterrumpido y una coordinación permanente entre los rescatistas que avanzaban entre los escombros y el personal sanitario que aguardaba en el exterior.

Durante las tareas se solicitaron de forma constante distintos insumos médicos para asistir a las presuntas sobrevivientes apenas pudieran ser rescatadas. Entre los elementos requeridos figuraban collarines para adultos y niños, equipos AMBU para asistencia respiratoria y otros materiales destinados a estabilizar a posibles víctimas antes de su traslado.

Al mismo tiempo, las ambulancias permanecieron en posición para intervenir de inmediato en caso de que el rescate tuviera un desenlace positivo.

Uno de los momentos más delicados del procedimiento fue cuando los coordinadores ordenaron silencio absoluto en el área de trabajo. La medida buscaba facilitar el protocolo de llamado y escucha, una técnica utilizada para detectar respuestas o movimientos de personas atrapadas bajo los escombros.

Mientras tanto, también se organizó el abastecimiento de agua e hidratación para los rescatistas, que llevaban varias horas desarrollando tareas de alta exigencia física en un escenario de extrema complejidad.

El posible rescate movilizó toda la estructura sanitaria

A medida que avanzaba el operativo, también se organizaba el dispositivo médico para una eventual evacuación.

De acuerdo con la información que circuló durante la madrugada, la planificación contemplaba el traslado de las presuntas sobrevivientes a un centro de salud con capacidad para atender pacientes críticos, por lo que los equipos médicos permanecieron preparados durante todo el procedimiento.

Las primeras versiones hablaban de dos mujeres, una adolescente de entre 14 y 16 años y una adulta de entre 25 y 30 años, que podrían haber permanecido con vida bajo los escombros. Sin embargo, esa información nunca fue confirmada oficialmente y quedó envuelta en versiones contradictorias.