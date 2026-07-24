"Es una zona de guerra": cómo es la situación de Venezuela a un mes del doble terremoto

Este viernes se cumple un mes del trágico doble terremoto que sufrió Venezuela , más específicamente el estado de La Guaira , a 30 km de Caracas . Según el último informe comunicado por las autoridades, el número de muertos por los terremotos ya se ubica en 5.398 .

De esta forma, aquel 24 de junio, millones de venezolanos perdieron familiares, amigos y hogares . Otros miles -incluso desde el exterior- debieron reportar como personas desaparecidas a seres queridos que no contestaban llamados ni mensajes. Y muchos otros, aún con un nudo en el pecho, debieron rescatar con sus propias manos a los que estaban atrapados debajo de los escombros, que cubrían totalmente la ciudad.

"En general, las personas no dejan de hablar del terremoto", explicó Mayrin Moreno Macías , venezolana que vive en Argentina y que forma parte de la redacción de MDZ . " Hacen catarsis , preguntan 'cómo lo viviste', 'dónde te agarró el terremoto' y hay como mucha zozobra", agregó.

Hace 10 años que Mayrin no pisaba suelo venezolano. No obstante, dos días después de los sismos, aterrizó en el Aeropuerto de Valencia. En un contexto normal, el avión habría llegado al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, pero este quedó totalmente destruido.

A los pocos días, Mayrin se unió a un grupo de médicos y paramédicos que hacían (y siguen haciendo) labores voluntarias para atender a aquellas personas que están viviendo en refugios en distintos puntos de La Guaira. "Ahí pude constatar la magnitud del desastre. Es como una zona de guerra "; aseguró.

La situación de los refugios y campamentos

Son, aproximadamente, 17.900 las personas que perdieron sus hogares, de acuerdo comunicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Este lunes, según Rodríguez, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno. En el mientras tanto, hay 23.335 personas en más de 100 campamentos transitorios.

En estos refugios y campamentos improvisados, la prioridad es atender las medidas sanitarias para evitar brotes en la piel o enfermedades gastrointestinales. "También debería haber psicólogos, porque las personas necesitan conversar de la tragedia", sostuvo Moreno Macías.

En cuanto a las donaciones, el personal de salud voluntario también entrega medicinas que fueron donadas desde distintos lugares del país y el mundo, y las organizaciones internacionales y nacionales reparten alimentos y carpas.

Por otro lado, la cifra de heridos se mantiene, hace varios días, en 16.740. "Algunos hospitales presentan fallas en las estructuras y atienden con lo poco que pueden. Lo que pasa que es un deterioro acumulado por décadas. Además se instalaron hospitales de campaña en algunos sitios de La Guaira", explicó Mayrin.

Con respecto a los desaparecidos, si bien las autoridades no están otorgando estas cifras, la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, un sitio web para reportar a aquellas personas cuyo paradero se desconoce, tiene publicados 29.000 nombres.

"A 30 días de los terremotos, hay familiares que hacen guardia y lo único que quieren es sacar el cuerpo de sus seres queridos con vida o sin vida. También hay un tema con las personas rescatadas, se habla de más de 600 amputados", contó.

El desastre, lejos de terminar en el corto plazo

El doble terremoto fue un golpe fuertísimo para el pueblo venezolano, incluso en el aspecto político. El pasado 3 de enero, Nicolás Maduro fue trasladando a los Estados Unidos en medio de un megaoperativo que desplegaron los servicios de inteligencia de dicho país para ser juzgado en los tribunales de Nueva York por narcotráfico. Como presidenta encargada, quedó la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, de la cual en un principio se sospechaba que iba a actuar como una especie de "títere" del gobierno de Donald Trump.

"Delcy Rodríguez cumple casi 7 meses en la presidencia con una alta desaprobación. Su meta era que los ingresos provenientes del petróleo llegaran a la población, pero en medio de esa secuencia, ocurre el doble sismo, así que esas aspiraciones de 'una recuperación económica' quedan en un 'veremos'. La realidad es que para mantenerse en el poder sacrificaron la soberanía del pueblo venezolano", dijo la periodista.

En esta línea, el Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos. De acuerdo a la evaluación, el 47 % de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas valoradas en 9.300 millones de dólares, mientras que la infraestructura sufrió daños por 5.200 millones (27 %) y los edificios no residenciales por 5.000 millones (26 %).

Según el análisis, si la reconstrucción se financia únicamente mediante la reasignación de recursos de otros proyectos de inversión y no aumenta la inversión pública y privada, las obras podrían seguir inconclusas dentro de diez años. En ese escenario, la capacidad productiva, el producto interno bruto y el consumo permanecerían por debajo de los niveles previos al desastre hasta, al menos, 2036.

"Este desastre está lejos de haber terminado", sostuvo, por su parte, la directora regional de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). "Seguir distribuyendo artículos esenciales y proteger las personas y la salud pública es una prioridad a medio plazo y más adelante también habrá que garantizar que se recuperen los Medios de Vida", destacó.

La Cruz Roja define Medios de Vida a aquellas actividades que las personas hacen para ganarse la vida. A través de los Medios de Vida, las personas pueden satisfacer sus necesidades, tener una vida digna y fortalecer su resiliencia.

Según la federación, uno de los ámbitos esenciales para la asistencia humanitaria a corto y medio plazo es el acceso a agua potable segura, en un momento en el que muchas familias todavía dependen del agua embotellada para beber, lavarse y cocinar.

En sus recorridos con los médicos voluntarios, Mayrin pudo plasmar, en primera persona y por escrito, la catástrofe que viven los venezolanos. Para leer su nota, hacé click en el siguiente link.