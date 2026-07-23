El costo de la tragedia en Venezuela: los terremotos dejaron daños por US$19.600 millones
El Banco Mundial advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.
El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Además, alertó que una reconstrucción financiada sin nuevas inversiones podría retrasar la recuperación económica del país durante los próximos diez años.
De acuerdo con el informe elaborado mediante la metodología Global Rapid Damage Estimation (GRADE), el 47% de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas valuadas en 9.300 millones de dólares. La infraestructura concentra otros 5.200 millones (27%), mientras que los edificios no residenciales representan 5.000 millones (26%).
Las viviendas concentraron casi la mitad de las pérdidas
Las zonas más afectadas fueron La Guaira y el Distrito Capital, que reunieron cerca del 47% del impacto económico total. El reporte también identificó importantes pérdidas en los estados de Miranda y Carabobo. En conjunto, esas cuatro jurisdicciones concentraron el 85% de los daños estimados por el organismo.
"La recuperación efectiva comienza con información fiable", afirmó la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra. Según explicó, la evaluación busca ofrecer al Gobierno venezolano y a sus socios una base objetiva para planificar la reconstrucción, al tiempo que ratificó el compromiso del organismo para acompañar ese proceso.
El Banco Mundial alertó por el impacto de una reconstrucción lenta
El análisis advierte que, si la reconstrucción se financia únicamente mediante la reasignación de recursos de otros proyectos de inversión y no se incrementa la inversión pública y privada, muchas de las obras podrían permanecer inconclusas incluso dentro de diez años.
En ese escenario, el Banco Mundial sostiene que la capacidad productiva, el producto interno bruto y el consumo seguirían por debajo de los niveles previos al desastre, al menos hasta 2036.
El organismo también informó que trabaja junto al Gobierno de Venezuela y a otros organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para definir el apoyo técnico y financiero destinado a las próximas etapas de evaluación, recuperación y reconstrucción.
El doble terremoto dejó más de 5.300 muertos
Los terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y figuran entre los más devastadores de la historia reciente de Venezuela.
El informe fue difundido tres meses después de que el Banco Mundial anunciara, en abril de 2026, la reanudación de sus relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019 por la disputa internacional sobre el reconocimiento del Gobierno encabezado entonces por Nicolás Maduro, quien fue detenido por Estados Unidos el 3 de enero y trasladado a una cárcel de Nueva York.
En paralelo, el balance oficial de víctimas fatales por el doble terremoto ascendió a 5.398, luego de que las autoridades incorporaran 52 nuevos fallecimientos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.