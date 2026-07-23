El costo de la tragedia en Venezuela: los terremotos dejaron daños por US$19.600 millones

El Banco Mundial advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Además, alertó que una reconstrucción financiada sin nuevas inversiones podría retrasar la recuperación económica del país durante los próximos diez años.

"Todas las edificaciones están afectadas": el desolador panorama en Venezuela tras los terremotos. EFE De acuerdo con el informe elaborado mediante la metodología Global Rapid Damage Estimation (GRADE), el 47% de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas valuadas en 9.300 millones de dólares. La infraestructura concentra otros 5.200 millones (27%), mientras que los edificios no residenciales representan 5.000 millones (26%).

Las viviendas concentraron casi la mitad de las pérdidas Las zonas más afectadas fueron La Guaira y el Distrito Capital, que reunieron cerca del 47% del impacto económico total. El reporte también identificó importantes pérdidas en los estados de Miranda y Carabobo. En conjunto, esas cuatro jurisdicciones concentraron el 85% de los daños estimados por el organismo.

Tras los dos terremotos en Venezuela, los famosos se unieron en las redes sociales para difundir información urgente. EFE "La recuperación efectiva comienza con información fiable", afirmó la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra. Según explicó, la evaluación busca ofrecer al Gobierno venezolano y a sus socios una base objetiva para planificar la reconstrucción, al tiempo que ratificó el compromiso del organismo para acompañar ese proceso.

El Banco Mundial alertó por el impacto de una reconstrucción lenta El análisis advierte que, si la reconstrucción se financia únicamente mediante la reasignación de recursos de otros proyectos de inversión y no se incrementa la inversión pública y privada, muchas de las obras podrían permanecer inconclusas incluso dentro de diez años.