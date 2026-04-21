Benjamín Netanyahu dice que Israel ataca a Irán porque planeaba "otro Holocausto"

El primer ministro de Israel , Benjamín Netanyahu , ha defendido nuevamente este martes la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra la "amenaza existencial" que según él suponía Irán , argumentando que "el régimen de los ayatolás planeaba otro Holocausto".

"El régimen de los ayatolás en Irán planeaba otro Holocausto. Conspiró para destruirnos con bombas nucleares y miles de misiles balísticos", ha señalado Netanyahu durante un discurso en el marco de una ceremonia en recuerdo de los Caídos en las Guerras de Israel, celebrada en el monte Herzl.

"Si no hubiéramos actuado contra la amenaza existencial , si no hubiéramos actuado con determinación y valentía, los nombres de los lugares de exterminio Natanz, Fordo e Isfahán podrían haberse sumado a los nombres de los campos de exterminio del Holocausto: Auschwitz, Majdanek y Treblinka", ha explicado.

Así, ha recalcado que "esto no pasó porque, junto al gran amigo, Estados Unidos , aplastamos a tiempo la máquina destructiva del régimen iraní". "Eliminamos una amenaza existencial inminente. Esa es la esencia de la campaña, garantizar que el hilo de la vida del pueblo de Israel no es cortado", ha manifestado, según un comunicado publicado por su oficina.

"En la Guerra de Redención, continuación de las guerras previas de Israel, la esencia está más clara que nunca: defender nuestra existencia nacional. Proteger nuestro hogar, a nuestro pueblo y a nuestro Estado. Garantizar, con ayuda de Dios, la eternidad de Israel. En cada generación, se alzan contra nosotros para destruirnos. También en esta generación", ha argüido.

Netanyahu ha usado así el término adoptado en octubre de 2025 para referirse al conflicto desatado a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023. "Durante nuestros miles de años de existencia, hemos estado muchas veces al borde del abismo de la aniquilación. Fuimos perseguidos por nuestros enemigos. Pagamos un alto precio por la defensa de nuestra patria y la preservación de nuestro patrimonio", ha agregado.

"El maravilloso pueblo de Israel"

"Precisamente en los momentos más oscuros, la esencia interna de nuestro pueblo se reveló como una roca sólida en el corazón del abismo. Emergimos del abismo del 7 de octubre (de 2023) guiados por esa esencia, para devolver la guerra a las puertas de quienes atentan contra nuestras vidas, en siete frentes", ha defendido Netanyahu.

"Desde el abismo, por el camino, hasta la cumbre, esa es la esencia del maravilloso pueblo de Israel", ha dicho Netanyahu, quien horas antes había resaltado que "la campaña no ha terminado" tras la ofensiva lanzada contra Irán, al tiempo que incidió en que las acciones militares israelíes han "alejado una amenaza existencial" después de los ataques del 7-O. Dpa