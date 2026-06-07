León XIV convocó a medio millón de jóvenes en una impactante visita a Madrid

El papa León XIV encabezó una multitudinaria visita a Madrid, donde fue recibido por medio millón de jóvenes en la Plaza de Lima, cerca del estadio Bernabéu, y les pidió una misión directa: “Sed humanos”.

En español, idioma que lo acompañó durante sus años como misionero y obispo en Chiclayo, Perú, el pontífice reclamó a los jóvenes ser “hombres y mujeres de carne y hueso” y no vivir de apariencias. “No apariencias, sino rostros fiables”, expresó ante una multitud que respondió con el canto: “¡Esta es la juventud del papa!”.

Durante el encuentro, León XIV llamó a enfrentar “el vacío de la indiferencia y del conformismo”, además de “la violencia de la guerra y de la mentira”. En ese contexto, los alentó a ser “chispa de una humanidad nueva” y remarcó: “Vosotros podéis cambiar la Historia”.

Sus palabras fueron comparadas por muchos con el recordado “hagan lío” que el papa Francisco dirigió a los jóvenes durante las Jornadas de la Juventud de 2013 en Río de Janeiro, cuando pidió que la Iglesia saliera a la calle. Antes de la vigilia de Corpus Christi, León XIV también pronunció dos discursos en los que recordó y citó a Francisco.

El cruce de los reyes con el Papa

El Papa llegó a España este sábado por la mañana y su visita apostólica se extenderá durante seis días, con actividades previstas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias. En el Palacio Real, fue recibido por los reyes de España, junto al presidente Pedro Sánchez y representantes institucionales.

Visita del Papa a España X/ @CasaReal

Ante las autoridades, León XIV advirtió sobre “la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones” y defendió la dignidad humana, la cultura, la educación y la trascendencia. Más tarde, antes de recorrer en papamóvil calles emblemáticas de Madrid, reivindicó el derecho internacional, el multilateralismo, la paz y la solidaridad entre los pueblos.