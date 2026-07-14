Iglesia católica: los lefebvrianos accionan contra la decisión del papa León XIV

Los 'lefebvrianos' presentan un recurso al decreto de excomunión del Vaticano y León XIV. La Iglesia católica ante un nuevo cisma.

La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X , conocida como los "lefebvrianos", informó que un recurso contra el decreto de excomunión del Vaticano y la Iglesia católica contra los miembros de esta congregación ultraconservadora por el acto cismático del pasado 1 de julio de ordenar obispos sin la autorización del papa León XIV.

Con este recurso pide suspender la ejecución del decreto y de esa manera "ejercer el derecho que la Iglesia reconoce a toda persona que se considere perjudicada por un acto administrativo a solicitar su rectificación, con espíritu de respeto a la autoridad eclesiástica y de fiel apego a la justicia, la verdad y el bien de la Iglesia", según informa en un comunicado publicado en su página web.

"La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X pone esta petición en manos de las autoridades competentes y encomienda este proceso a las oraciones de todos los fieles", añade en la nota.

La excomunión de la Iglesia católica El Dicasterio (ministerio vaticano) de la Doctrina de la Fe confirmó el 2 de julio la excomunión de los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora (Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier), ordenados en Écône (Suiza) sin permiso del papa León XIV.

También han sido excomulgados el consagrante principal, Alfonso de Galarreta, y el obispo Bernard Fellay, por participar en una consagración episcopal sin mandato pontificio y adherirse públicamente al acto considerado cismático, y advirtió que también serían excomulgados todos aquellos fieles que participen en los actos de este grupo.