Llegó al país el nuevo embajador del Vaticano y crece la expectativa por la visita del papa León XIV

La llegada del nuevo representante diplomático del Vaticano en la Argentina puso en marcha una etapa clave en la relación entre la Santa Sede y el Gobierno nacional. El nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach , arribó este martes al país y fue recibido en el aeropuerto de Ezeiza por el secretario de Culto, Agustín Caulo.

A su vez, se encontraba el monseñor Marcelo Colombo , arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y el monseñor Raúl Pizarro.

Fuentes oficiales precisaron que en los próximos días Banach presentará las cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno y, posteriormente, será recibido por el presidente Javier Milei .

Nacido en Worcester, Estados Unidos, Wallace Banach fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988, es doctor en Derecho Canónico y fue designado arzobispo titular de Memfi y nuncio apostólico el 22 de febrero de 2013.

Antes de asumir su nueva misión en la Argentina desarrolló una extensa carrera diplomática. Representó a la Santa Sede en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau y Mauritania. Su último destino había sido Hungría, donde ejercía el cargo de nuncio apostólico desde 2022.

Su desembarco en Buenos Aires tiene además una importancia política y eclesiástica que trasciende el recambio diplomático. La designación del representante papal, oficializada a mediados de mayo, era un paso indispensable para comenzar a organizar una eventual visita de León XIV al país, una posibilidad que tanto el Gobierno argentino como el Vaticano analizan para fines de este año, aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre fechas ni sobre el recorrido del Pontífice.

El rol del nuncio resulta determinante en ese proceso, ya que es el encargado de articular el vínculo institucional entre la Santa Sede y las autoridades nacionales, además de coordinar todos los aspectos diplomáticos que requiere una visita papal.

En los últimos días esa posibilidad volvió a cobrar fuerza luego de que el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, afirmara que el Papa tiene previsto visitar Uruguay durante noviembre. Aunque el Vaticano todavía no oficializó la agenda, el religioso sostuvo que ese recorrido también abarcaría la Argentina y Perú.

"Cuando fue elegido el Papa León, yo le dije ya en el saludo de inicio: 'Santo Padre, lo esperamos, venimos de Uruguay. Recuerde que Francisco no visitó Uruguay y Argentina, así que lo esperamos'", relató Sturla, según consignó la Agencia Católica de Informaciones (ACI).