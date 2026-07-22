El FBI demoró a Claudio "Chiqui" Tapia y le incautó sus celulares antes de volver a la Argentina

El presidente de la AFA fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde le solicitaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos antes de abordar el vuelo de regreso a la Argentina.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, minutos antes de abordar el vuelo de regreso a la Argentina junto a parte del plantel de la Selección argentina tras la final del Mundial 2026.

De acuerdo a lo publicado por Infobae, los efectivos federales le solicitaron al dirigente que entregara sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para ser inspeccionados, no solo de Tapia, sino que también de otros dirigentes que viajaron con la delegación. El episodio se produjo en medio de los controles de seguridad previos al embarque y generó un momento de tensión antes del retorno de la delegación argentina.

El presidente de la AFA deberá presentarse a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida. En la misma causa también fueron citados el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Lucero.

La investigación pone el foco en la supuesta estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. De acuerdo con la documentación judicial, los cuatro convocados deberán prestar declaración en el marco de una causa que analiza el manejo de esos acuerdos comerciales.

De acuerdo con la documentación judicial, Tourprodenter, la empresa administrada por Faroni, está registrada en el estado de Florida y actúa como agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión.