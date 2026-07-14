El FBI calificó de "alto riesgo" la semifinal entre Argentina e Inglaterra y habrá un operativo inédito

Tras una cumbre de seguridad entre la FIFA, el FBI y las policías de ambos países, se definió un despliegue sin precedentes en Atlanta.

"Nos vamos a enfrentar a un gran equipo con un gran entrenador, pero al fin y al cabo es solo un partido de fútbol, nada más", expresó el DT argentino.

La histórica y pasional rivalidad entre Argentina e Inglaterra sumará este miércoles 15 de julio a las 16 uno de sus capítulos más electrizantes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Sin embargo, la carga geopolítica que arrastra este choque encendió al máximo las alarmas de las autoridades locales y federales de los Estados Unidos. En las últimas horas, el FBI y los organismos de seguridad estadounidenses clasificaron oficialmente la semifinal del Mundial 2026 como un partido de "alto riesgo", el de mayor peligrosidad de todo el torneo.

Para blindar el espectáculo, representantes de la FIFA, el FBI, el Servicio Secreto de EE.UU. y las cúpulas policiales de ambos países mantuvieron una reunión clave en Virginia. Aunque por disposición reglamentaria de la FIFA no existirá una separación física o "pulmón" dentro de las tribunas del estadio, las autoridades determinaron que se habilitarán accesos diferenciados para los simpatizantes de ambas parcialidades, buscando evitar cruces e incidentes en los ingresos.

Máxima alerta, controles estrictos y derecho de admisión La preocupación de la organización radica en la histórica división soberana y los antecedentes de violencia entre ambas hinchadas, avivados por cánticos alusivos a la Guerra de Malvinas que el plantel albiceleste entonó en el vestuario durante la competencia. Ante este panorama, el Gobierno argentino solicitó formalmente a las fuerzas federales de Estados Unidos que refuercen la custodia en los puntos de concentración de hinchas, especialmente en las zonas de Atlanta donde los simpatizantes argentinos se autoconvocan mediante redes sociales.

Tras el córner de Leo Messi desde la izquierda, Mac Allister se elevó más alto que todos y metió un cabezazo impecable para el 1-0 de Argentina ante Suiza. EFE La rigurosidad también se trasladará a los controles migratorios y de seguridad deportiva. Desde el Ministerio de Seguridad argentino advirtieron que las sanciones serán implacables para los infractores: "El argentino que genere disturbios o protagonice hechos de violencia será incorporado inmediatamente al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, aplicándosele la correspondiente restricción de concurrencia a eventos deportivos en todo el territorio nacional", explicaron fuentes gubernamentales.

Además, se prohibirá terminantemente el ingreso al estadio con pancartas, banderas o indumentaria que contengan mensajes de odio, referencias políticas explícitas o consignas provocativas.