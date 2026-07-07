El FBI profundizó la investigación contra la AFA en Estados Unidos: testimonios clave y millones bajo la lupa

En pleno Mundial de 2026, el Departamento de Justicia y el FBI han iniciado una fase crítica en la investigación de las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense. Los investigadores buscan reconstruir cómo la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema bancario norteamericano para determinar si estos movimientos constituyen delitos de lavado de activos o fraude bancario .

Una de las piezas fundamentales en esta etapa ha sido la declaración del empresario Guillermo Tofoni , denunciante original del caso. Tofoni habría declarado durante tres horas mediante videoconferencia ante fiscales y agentes radicados en Washington y Miami. Sus gestiones judiciales previas, conocidas como "discoveries", fueron clave para que la justicia estadounidense accediera a información bancaria que anteriormente se encontraba bajo reserva.

El foco de la pesquisa se centra en TourProdEnter LLC , una firma vinculada al productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta empresa actuó desde fines de 2021 como agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA. Según la documentación analizada, la compañía administró al menos 260 millones de dólares provenientes de acuerdos con multinacionales como Adidas -por 60 millones de dólares- y Warner -por 40 millones de dólares-.

Dentro de este flujo de dinero, los investigadores detectaron unos 57 millones de dólares distribuidos entre sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara. Entre los receptores de estos fondos figurarían firmas ligadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , y su entorno familiar.

Fiscales a cargo y antecedentes

La investigación preliminar está liderada por tres fiscales federales con amplia experiencia en integridad bancaria y lavado de dinero: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Además, se analiza la posibilidad de convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que pudieran haber tenido acceso a información sensible sobre los controles de la entidad.

Aunque el Ministerio de Seguridad de Argentina ya había compartido información de riesgo con Estados Unidos en 2024, el FBI decidió avanzar formalmente tras revelaciones periodísticas recientes que expusieron un complejo entramado societario con epicentro en Florida.

La postura de la AFA

Ante el avance de la justicia estadounidense, la conducción de la AFA ha manifestado su defensa a través de su "embajador" en América del Norte, Tomás Regalado, y el abogado Mariano Lizardo. Ambos participaron en un foro en Miami donde reclamaron que se respete la presunción de inocencia, subrayando que las medidas de investigación actuales no equivalen a una imputación formal ni determinan culpabilidad. Por el momento, el Departamento de Justicia se encuentra en una etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si el caso escala a una causa penal formal.