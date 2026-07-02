Dictan la falta de mérito de tres dirigentes de la AFA en la causa donde procesaron a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El magistrado en lo Penal y Económico, Diego Amarante, acató el fallo de la Cámara de ese fuero y dictó la falta de mérito para el exsecretario general de la AFA y presidente de Racing, Víctor Blanco ; el actual presidente de Argentinos Juniors y también exsecretario general de la entidad, Christian Malaspina ; y el director general de la Asociación del Fútbol Argentino, Gustavo Lorenzo , en la causa que investiga una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La resolución deja sin efecto los procesamientos, los embargos y las reglas de conducta dictados el pasado 30 de marzo sobre los tres dirigentes, aunque deja en claro que la investigación continuará para determinar si tuvieron algún grado de intervención en los hechos investigados.

El expediente se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostiene que la AFA retuvo impuestos nacionales y aportes previsionales descontados a empleados, pero no los depositó dentro de los plazos legales.

Según la acusación, la maniobra habría comprendido 34 hechos de apropiación indebida de tributos y 17 hechos vinculados con recursos de la seguridad social, por un monto que supera los 19.300 millones de pesos correspondientes a obligaciones acumuladas entre 2024 y 2025. La hipótesis del juzgado sostiene que el presunto delito quedó configurado con el vencimiento de los plazos legales para ingresar los fondos retenidos, independientemente de que luego esas obligaciones hayan sido canceladas.

La decisión de Amarante llega después de que los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio ordenaran revertir el procesamiento tras considerar que, con las pruebas reunidas hasta el momento, no existen elementos suficientes para afirmar que los tres hayan intervenido en las decisiones que derivaron en la omisión del pago de las obligaciones fiscales, aunque tampoco descartaron esa posibilidad y encomendaron profundizar la investigación previo a adoptar una definición definitiva sobre su situación procesal.

En el caso de Blanco y Malaspina, la Cámara analizó las funciones que ambos desempeñaron como secretarios generales de la AFA y concluyó que el estatuto de la entidad asignaba la administración financiera, económica y tributaria a otras autoridades ejecutivas.

Hornos y Robiglio señalaron que ambos negaron haber participado en decisiones relacionadas con el manejo fiscal y que esa versión no pudo ser desvirtuada por la prueba reunida. Incluso destacaron que las declaraciones de la gerente y la subgerente de Administración y Control de la AFA no permitieron acreditar que los dirigentes intervinieran habitualmente en cuestiones contables o tributarias. También descartaron que la firma de balances, por sí sola, alcance para atribuirles una responsabilidad penal en los hechos investigados.

Respecto de Gustavo Lorenzo, la alzada reconoció que ocupaba el cargo de director general y que era la máxima autoridad administrativa de la asociación, pero sostuvo que esa posición jerárquica no demuestra, por sí misma, que hubiera participado en la decisión de retener los fondos y no ingresarlos al Estado.

El tribunal de segunda instancia también valoró el testimonio de la gerente administrativa, quien afirmó que Lorenzo no intervenía en los vencimientos fiscales ni en las decisiones económicas, y concluyó que tampoco su condición de firmante autorizado de cuentas bancarias ni su participación en pagos realizados con posterioridad bastaban para sostener el procesamiento, ya que esas actuaciones ocurrieron después de la consumación de los hechos investigados o respondían a funciones meramente operativas.

La resolución no modifica la situación procesal del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, del tesorero Pablo Toviggino ni de la propia asociación como persona jurídica. Días antes, la Cámara había dejado firme el procesamiento de Tapia y Toviggino luego de declarar desierto el recurso de apelación presentado por sus defensas, por lo que ambos continúan imputados en la investigación junto con la AFA.