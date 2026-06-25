Histórico: la AFA anunció un cambio reglamentario que revolucionará al fútbol argentino en 2027

De cara al próximo año, la Asociación del Fútbol Argentino oficializó la implementación de una nueva tecnología que se utiliza en las grandes ligas del mundo.

Mientras el Mundial 2026 concentra toda la atención, fue un día de anuncios importantes en la AFA. Este martes, la casa madre del fútbol argentino no solo publicó el cronograma de las primeras tres fechas del Torneo Clausura, sino que también confirmó una novedad tecnológica que marcará un antes y un después.

Es que, a partir de 2027, el VAR pasará a ser semiautomático, un sistema que ya funciona en las principales competencias del planeta y que promete agilizar las decisiones arbitrales y, sobre todo, dejar atrás las polémicas.

El comunicado de la AFA sobre la implementación del VAR semiautomático: llegará en 2027 La medida fue oficializada mediante un comunicado oficial en el que la AFA explicó el trabajo realizado para concretar el proyecto. "El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantuvo reuniones con las autoridades de la empresa que implementa el VAR en nuestro fútbol, los Sres. Maximiliano Cabrera, CEO de Torneos, y Ramiro Prado, Jefe tecnológico del proyecto, para aplicar la nueva tecnología de VAR semiautomático el próximo año", informó la máxima autoridad, en un escrito que se publicó en horas de la noche.

VAR semiautomático para el próximo año



El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantuvo reuniones con las autoridades de la empresa que implementa el VAR en nuestro fútbol.



https://t.co/2jhDTgf78A pic.twitter.com/xHCmYd45Jr — AFA (@afa) June 25, 2026 No obstante, antes de su implementación definitiva se realizará una etapa de pruebas. "Las empresas Hawk Eye que presta servicios en FIFA y UEFA y Genius utilizada en Premier League, Conmebol, Brasil y México". Todas ellas serán las encargadas de desarrollar una prueba piloto hacia finales de este año para evaluar el funcionamiento del sistema.