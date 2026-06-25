AFA anunció los días de las primeras tres fechas del Torneo Clausura: cuándo debutan los grandes

A un mes de la consagración de Belgrano en el Apertura, ya se dieron a conocer los cronogramas de las primeras tres jornadas de Clausura.

Mientras todos los ojos de todo el planeta están puestos en el Mundial 2026, en Argentina la AFA comienza a ultimar detalles para el Torneo Clausura. A un mes de la histórica consagración de Belgrano en el Apertura, este jueves se confirmó la programación de las primeras tres fechas de la segunda parte de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

La fecha 1 comenzará el jueves 23 de julio, 4 días después de la final de la Copa del Mundo, y concluirá el domingo 26. La segunda será entresemana y se desarrollará entre el martes 28 y el jueves 30 (salvo por tres partidos que se postergarán una semana). Y la tercera tendrá lugar entre el sábado 1 de agosto y el lunes 3.

Así se jugarán las primeras tres fechas del Torneo Clausura El cronograma de la fecha 1. AFA El primero de los cinco grandes en debutar será Racing, que enfrentará a Gimnasia de La Plata en Avellaneda el viernes 24 de julio a los 19 horas. El sábado 25 les tocará el turno a River Plate, que recibirá a Barracas Central desde las 19.15, y San Lorenzo, que visitará a Lanús a partir de las 21.30. Por último, el domingo 26 Independiente visitará a Estudiantes de La Plata desde las 17.15 y Boca Juniors hará lo propio contra Deportivo Riestra en el Guillermo Laza a las 19.30.

El cronograma de la fecha 2. AFA En cuanto al vigente campeón del Apertura, Belgrano de Córdoba, tendrá el honor de inaugurar el Clausura en Alberdi el jueves 23 desde las 19.30 frente a Rosario Central. En simultáneo, estará jugando Sarmiento y Argentinos Juniors en Junín.