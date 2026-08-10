Los Tordos y Murialdo marcan el ritmo de un Clausura que promete mucha paridad

El Torneo Clausura de hockey sobre césped femenino completó su tercera fecha y empieza a mostrar una tendencia: Los Tordos y Murialdo son los dos equipos que consiguieron despegarse del resto , aunque la diferencia todavía es mínima y la pelea promete ser larga.

El flamante campeón volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos. Los Tordos goleó 5-0 a Vistalba , consiguió su tercera victoria consecutiva y se mantiene con puntaje ideal. El multicampeón local atraviesa un comienzo de torneo contundente y vuelve a instalarse como uno de los principales aspirantes a quedarse con el título.

Pero Murialdo no le permite relajarse. Tal como había ocurrido durante el Apertura, las Canarias también ganaron sus tres encuentros y comparten la cima. Esta vez superaron 3-1 a Teqüe y ratificaron su gran comienzo de campeonato.

Detrás de los dos líderes aparece Marista , a apenas un punto. El conjunto marista igualó 1-1 frente a Universidad de San Juan, en condición de visitante, pero logró quedarse con el punto bonus después de imponerse en los penales.

Una situación similar protagonizó Banco Mendoza A , que empató sin goles frente a Banco Mendoza B y sumó el punto extra luego de ganar en los shoot out.

Liceo y Peumayén también pisan fuerte

La tercera fecha también dejó resultados importantes para equipos que buscan acercarse a los primeros puestos.

Liceo había abierto la jornada el jueves con una ajustada victoria 1-0 sobre Tacurú, un resultado que le permitió continuar escalando posiciones.

Por su parte, Peumayén consiguió uno de los triunfos más importantes de la fecha al derrotar 3-1 a Alemán en Dorrego, mientras que Maristas de San Rafael se hizo fuerte como visitante y venció 1-0 a Universidad de Cuyo.

La jornada se completó con otro empate en San Juan. Regatas Andino igualó 2-2 con San Juan Rugby, aunque las locales se quedaron con el punto bonus tras imponerse en los penales.

Después de tres fechas, el Clausura comienza a perfilar a sus protagonistas, pero todavía no permite sacar conclusiones definitivas. Los Tordos y Murialdo tienen puntaje perfecto y marcan el camino, mientras Marista y un grupo importante de equipos se mantienen muy cerca. La paridad que caracteriza al hockey mendocino promete hacer de esta fase regular una pelea abierta hasta las últimas jornadas.