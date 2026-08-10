Los Tordos y Murialdo marcan el ritmo de un Clausura que promete mucha paridad
Los Tordos y Murialdo ganaron sus tres partidos y comparten la cima con puntaje ideal. Marista quedó a un punto y varios equipos ya empiezan a acercarse.
El Torneo Clausura de hockey sobre césped femenino completó su tercera fecha y empieza a mostrar una tendencia: Los Tordos y Murialdo son los dos equipos que consiguieron despegarse del resto, aunque la diferencia todavía es mínima y la pelea promete ser larga.
Los Tordos y Murialdo marcan el ritmo de un Clausura
El flamante campeón volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos. Los Tordos goleó 5-0 a Vistalba, consiguió su tercera victoria consecutiva y se mantiene con puntaje ideal. El multicampeón local atraviesa un comienzo de torneo contundente y vuelve a instalarse como uno de los principales aspirantes a quedarse con el título.
Pero Murialdo no le permite relajarse. Tal como había ocurrido durante el Apertura, las Canarias también ganaron sus tres encuentros y comparten la cima. Esta vez superaron 3-1 a Teqüe y ratificaron su gran comienzo de campeonato.
Detrás de los dos líderes aparece Marista, a apenas un punto. El conjunto marista igualó 1-1 frente a Universidad de San Juan, en condición de visitante, pero logró quedarse con el punto bonus después de imponerse en los penales.
Una situación similar protagonizó Banco Mendoza A, que empató sin goles frente a Banco Mendoza B y sumó el punto extra luego de ganar en los shoot out.
Liceo y Peumayén también pisan fuerte
La tercera fecha también dejó resultados importantes para equipos que buscan acercarse a los primeros puestos.
Liceo había abierto la jornada el jueves con una ajustada victoria 1-0 sobre Tacurú, un resultado que le permitió continuar escalando posiciones.
Por su parte, Peumayén consiguió uno de los triunfos más importantes de la fecha al derrotar 3-1 a Alemán en Dorrego, mientras que Maristas de San Rafael se hizo fuerte como visitante y venció 1-0 a Universidad de Cuyo.
La jornada se completó con otro empate en San Juan. Regatas Andino igualó 2-2 con San Juan Rugby, aunque las locales se quedaron con el punto bonus tras imponerse en los penales.
Después de tres fechas, el Clausura comienza a perfilar a sus protagonistas, pero todavía no permite sacar conclusiones definitivas. Los Tordos y Murialdo tienen puntaje perfecto y marcan el camino, mientras Marista y un grupo importante de equipos se mantienen muy cerca. La paridad que caracteriza al hockey mendocino promete hacer de esta fase regular una pelea abierta hasta las últimas jornadas.