Los Tordos perdió el invicto y el Top 8 volvió a ponerse al rojo vivo

Después de tres semanas de espera, volvió el rugby cuyano y lo hizo con una séptima fecha del Top 8 que tuvo todos los condimentos. El gran protagonista fue Mendoza Rugby , que derrotó 33-32 a Los Tordos en un partido cambiante, emocionante y que se definió en la última jugada.

Los Pájaros llegaron a tener una ventaja de 27-19 y parecían encaminados a sostener su invicto, pero Mendoza Rugby reaccionó a tiempo. Un try penal y otro de Tomás Canedo le permitieron a los Conejos dar vuelta el marcador y ponerse 33-27 arriba.

Los Tordos no se rindió y fue por todo en el tramo final. La insistencia tuvo premio con un try de Tomás Arrigoni , que dejó el partido 33-32 y abrió la puerta a una remontada que finalmente no pudo concretarse.

Galdeano tuvo en sus pies la posibilidad de darle el triunfo a Los Tordos, pero falló la conversión y Mendoza Rugby terminó festejando una victoria agónica que le puso fin a una racha de seis triunfos consecutivos del conjunto del Carril Urquiza.

Pese a la derrota, Los Tordos continúa como líder del Top 8 con 26 puntos. Mendoza Rugby, en tanto, quedó tercero con 24 unidades, la misma cantidad que Marista, mientras que Liceo se ubica como escolta con 25.

Liceo ganó el clásico de Luján y sigue prendido

Uno de los grandes beneficiados de la jornada fue Liceo, que derrotó 34-21 a Banco Mendoza en el derbi de Luján de Cuyo.

El triunfo le permitió al conjunto de Carrodilla mantenerse en la pelea grande y alcanzar los 25 puntos, apenas uno por debajo de Los Tordos.

Marista también ganó y se acerca

Marista no le perdió pisada a los líderes. El conjunto de Carrodilla se impuso 34-19 ante Teqüe y llegó a los 24 puntos.

Con este resultado, el equipo se mantiene entre los principales protagonistas del torneo y quedó a solo dos unidades del líder, en una tabla que comienza a comprimirse en la parte alta.

San Juan Rugby se quedó con el clásico

La jornada también tuvo festejo sanjuanino. San Juan Rugby derrotó 22-15 a Universitario de San Juan como visitante y se quedó con un clásico que le permitió sumar tres puntos importantes en la séptima fecha.

Con todos estos resultados, el Top 8 volvió a mostrar por qué es uno de los torneos más competitivos de la región: Los Tordos sigue arriba, pero Mendoza Rugby demostró que puede bajar al líder y la pelea por los primeros lugares quedó más abierta que nunca.