Los Tordos vs Mendoza RC y Marista vs Teqüe: así se juega la nueva fecha del Top 8

El rugby mendocino tendrá este fin de semana una nueva jornada de competencia con actividad en las distintas categorías. La programación estará encabezada por la Copa de Oro Top 8 , que disputará su séptima fecha, mientras que también habrá partidos correspondientes a la Copa de Plata.

La jornada de la máxima categoría tendrá cuatro encuentros el sábado desde las 14.30.

Los Tordos recibirá a Mendoza Rugby Club , el sábado a las 14.30, en uno de los duelos destacados de la fecha. El árbitro será Joaquín López, mientras que la Intermedia comenzará a las 13 con Nicolás Rivamar como juez. Además, el viernes desde las 20.30 se disputará la Pre en cancha de Marista Rugby Club, con Ignacio González como árbitro.

También el sábado, Universitario será local de San Juan desde las 14.30, con Juan Manuel Martínez como árbitro. La Intermedia jugará desde las 13, dirigida por Bruno Montaño, mientras que la Pre se pondrá en marcha a las 11.15 con Carlos Bonilla.

En otro de los encuentros de la jornada, Liceo enfrentará a CPBM desde las 14.30. Carlos Rivarola será el árbitro principal y la Intermedia comenzará a las 13, con Carlos Didiano como juez. La Pre ya disputó su encuentro.

Por último, Marista recibirá a Teqüé desde las 14.30, con Dante Diez como árbitro. La Intermedia comenzará a las 13, dirigida por Rodrigo Godi, mientras que la Pre tendrá su partido desde las 11.15 con Juan O'Donnell como juez.

Peumayén tendrá un duro partido en el Bajo ante Huazihul. Foto: Unión de Rugby de Cuyo

Copa de Plata: cuatro partidos

La séptima fecha de la Copa de Plata también tendrá actividad durante el sábado y domingo.

Desde las 14.30 del sábado, Peumayén recibirá a Huazihul, con Nicolás Quintana como árbitro. La Intermedia comenzará a las 13 y será dirigida por Ignacio Vela.

A la misma hora, Jockey Club San Juan jugará ante Alfiles, con Federico González como juez. En este caso no se disputará el partido de Intermedia.

También el sábado desde las 14.30, Tacurú enfrentará a Rivadavia Rugby Club, con Sebastián López como árbitro principal. La Intermedia comenzará a las 13 con Osvaldo López como juez.

La fecha se completará el domingo, cuando Universitario reciba a Banco Rugby Club en Los Corralitos desde las 14.30. Juan Espíndola será el árbitro y la Intermedia comenzará a las 13, con Ignacio Vela.