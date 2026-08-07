A dos semanas de su problemática salida de River, Juanfer Quintero fue anunciado en su nuevo club

Tras esto, sonaron varios equipos como posibles destinos del volante ofensivo colombiano, como el Atlético Mineiro de Brasil -el que picaba en punta- o el Cagliari de Italia. Sin embrago, su futuro profesional inmediato estará en su Colombia natal, donde su nuevo club ya anunció su llegada o, mejor dicho, su regreso.

Quintero vuelve a ser jugador del Deportivo Independiente Medellín El regreso de Juanfer al Poderoso

https://t.co/s9svm1Gh9h — DIM (@DIM_Oficial) August 7, 2026 Se trata del Deportivo Independiente Medellín, cuadro del que es hincha y en el que ya jugó en 2017 previo a su primera etapa en el Millonario. Fueron 36 partidos los que jugó en aquella oportunidad, en los que convirtió 16 goles y repartió 10 asistencias. El cuadro paisa anunció su retorno de una manera bastante peculiar, con una colecta para financiar la operación.

"Para que la historia llegue a final feliz hace falta la parte más importante, nuestra hinchada. Un estadio lleno cada fin de semana. (...) Abrimos la tercera etapa de venta de abonos, para poder hacer real el regreso de Juanfer al club de sus amores debemos ser 40 mil abonados, 40 mil almas que alentemos cada fin de semana. (...) Solo con tu aliento, comprando tu abono, podremos hacer real la llegada de un hincha rojo, como nosotros, al club de nuestros amores", reza el comunicado oficial que compartió el club en redes y su página web.

El mensaje de Juanfer Quintero a los hinchas del DIM @DIM_Oficial Tras este pedido de colaboración a los socios, el DIM publicó un video de Quintero en el que pronunció sus primeras palabras de su segunda etapa en el equipo de sus amores: "Hola, hinchada poderosa. Muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club, ustedes saben que el amor por el Medellín supera cualquier tipo de cosa, cualquier emoción, cualquier sentimiento", comienza su alocución.