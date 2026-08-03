Los Tordos, Murialdo y Banco Mendoza siguen firmes: así se jugó la segunda fecha del Clausura

Los Tordos volvió a ganar y comparte la cima con Murialdo y Universidad de San Juan. Banco Mendoza A también sumó de a tres en una jornada apasionante.

La segunda fecha del Torneo Clausura femenino de hockey sobre césped dejó una nueva muestra del gran nivel de los principales candidatos al título. Los Tordos, campeón del Apertura, volvió a sumar de a tres y mantiene su paso ideal, al igual que Murialdo y Universidad de San Juan, que también continúan con puntaje perfecto.

Los Tordos, Murialdo y Banco Mendoza firmes en el Clausura El conjunto azulgrana fue contundente en su visita a Peumayén y se impuso por 3 a 0, ratificando el gran momento que atraviesa. Murialdo, por su parte, también ganó con autoridad al derrotar 2 a 0 a Vistalba, mientras que Universidad de San Juan superó 3 a 0 a Regatas/Andino para seguir prendido en la pelea por la cima.





Otro de los equipos que festejó fue Banco Mendoza A, que consiguió un valioso triunfo como visitante por 2 a 1 frente a Maristas, mientras que UNCuyo derrotó 1 a 0 a Tacurú y Marista venció por la mínima a Liceo.

En uno de los partidos más atractivos de la jornada, Teqüe y San Juan Rugby igualaron 2 a 2, en un encuentro parejo y de alto vuelo que terminó repartiendo puntos. En tanto, el duelo entre Banco Mendoza B y Alemán quedó pendiente y será reprogramado.