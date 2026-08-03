Gimnasia y Esgrima sigue de cerca a tres jugadores del Deportivo Maipú

Joaquín Sastre estuvo presente en el triunfo del Cruzado ante Atlanta y confirmó que el Lobo puede incorporar un jugador tras la lesión de Franco Saavedra.

La victoria de Deportivo Maipú por 4 a 2 sobre Atlanta dejó varias imágenes llamativas. Una de ellas no estuvo dentro del campo de juego, sino en la platea del estadio Omar Higinio Sperdutti. Allí se lo pudo ver a Joaquín Sastre, manager de Gimnasia y Esgrima, siguiendo de cerca el encuentro.

Gimnasia y Esgrima fue a mirar tres jugadores claves del Deportivo Maipú Tras el partido, el manager del Lobo explicó que mantiene una excelente relación con la institución de calle Vergara y con el nuevo presidente, Gabriel Viglianti, aunque también reconoció que aprovechó la ocasión para observar futbolistas que vienen teniendo un gran presente en el Cruzado.

Si bien evitó confirmar si alguno de ellos podría llegar en este mercado de pases o si el seguimiento apunta al futuro, dejó una frase que alimentó las especulaciones: Gimnasia todavía tiene la posibilidad de incorporar un futbolista más debido a la lesión de Franco Saavedra, que le abrió un cupo reglamentario.

Bonfigli ya estuvo en la mira de Unión, ahora lo sigue Gimnasia. Los nombres que más llamaron la atención del manager mensana fueron Franco Saccone, uno de los delanteros más destacados del plantel; el volante Mirko Bonfigli, de gran rendimiento en la mitad de la cancha; y el defensor Aron Agüero, una de las piezas más firmes del equipo de Mariano Echeverría.

Los tres futbolistas son considerados pilares del buen momento de Deportivo Maipú y no sería sencillo que el club los deje salir en plena competencia. Sin embargo, el interés de Gimnasia demuestra que el rendimiento del Cruzado no pasa desapercibido y que varios de sus jugadores ya comenzaron a aparecer en el radar de otros equipos de la categoría.