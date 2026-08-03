En vivo: Independiente Rivadavia pierde 2-1 frente a Sarmiento en Junín por dos errores defensivos

Berti sorprendió con varios cambios en la formación e Independiente Rivadavia cae ante Sarmiento por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Matías Fernández convirtió el empate parcial de Independiente Rivadavia tras capturar el rebote de un tiro penal que le atajó el arquero Ayala.

Independiente Rivadavia cae 2-1 ante Sarmiento de Junín este lunes, en el estadio Eva Perón, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Mauricio Martínez abrió la cuenta para el conjunto local, Matías Fernández igualó para la Lepra y Julián Mavilla volvió a adelantar al equipo dirigido por Facundo Sava.

El encuentro comenzó con una propuesta ambiciosa del equipo de Alfredo Berti, que salió a presionar alto para complicar la salida de Sarmiento. Sin embargo, pese a que el conjunto mendocino tenía mayor iniciativa, el primer golpe llegó del lado del Verde.

A los 12 minutos, Mauricio Martínez ejecutó un tiro libre desde la puerta del área y sorprendió con un remate rasante que pasó por un costado de la barrera. Ezequiel Bolcato no logró contener la pelota y el balón terminó dentro del arco para el 1-0. Tras el gol, Independiente Rivadavia reaccionó y encontró respuesta en ataque, aunque el arquero Lucas Ayala evitó el empate en más de una ocasión.

Caramelo Martínez abrió el marcador para Sarmiento ¡POR AFUERA DE LA BARRERA, CARAMELO! Golazo de tiro libre de Mauricio Martínez, para que Sarmiento se ponga 1-0 ante Independiente Rivadavia, por el #TorneoClausura.#ESPN pic.twitter.com/krR6jahmRD — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2026 La igualdad llegó a los 31 minutos luego de una acción revisada por Pablo Echavarría. Tras un cabezazo de Iván Bucca que impactó en la mano de Tomás Salle dentro del área, el árbitro sancionó penal. Matías Fernández ejecutó, Ayala contuvo el disparo, pero el delantero aprovechó el rebote para marcar el 1-1.

Matías Fernández capturó el rebote tras el penal atajado y 1-1 ¡LA SUERTE ESTUVO DEL LADO DE LA LEPRA MENDOCINA! Ayala le atajó el penal a Mati Fernández, pero el 10 de Independiente Rivadavia capturó el rebote y marcó el 1-1 ante Sarmiento.#ESPN pic.twitter.com/t03DcmBMFI — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2026 Sin embargo, la alegría duró poco para la Lepra, ya que a los 37 minutos Julián Mavilla ganó una pelota en ataque y definió para establecer el 2-1 con el que Sarmiento volvió a ponerse en ventaja.