Con golazos de Arce y Florentín, Independiente Rivadavia venció 2-1 a Huracán, que terminó con diez

Independiente Rivadavia ganó por los tantos de Arce al minuto 22 y Florentín los 45'. Cortés descontó para Huracán a los 47' y Lescano vio la roja a los 90'.

Por la fecha 2 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Independiente Rivadavia, que venía de empatar en el debut, venció 2-1 este jueves a Huracán en un partidazo cambiante disputado en el Bautista Gargantini. De este modo, sumó su primer triunfo y ante su gente.

Fue una jornada de puros golazos. En el primer tiempo, Alex Arce y José Florentín pusieron en ventaja a la Lepra. Previamente, le habían anulado dos tantos a Fabrizio Sartori. En el complemento, el Globo mejoró y descontó con una impresionante definición de larga distancia de Oscar Cortés, pero no le alcanzó para empatar, aunque estuvo cerca sobre el cierre. En los instantes finales, la visita se quedó con diez hombre por la expulsión de Leandro Lescano.

El golazo de Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia TNT Sports El primer acercamiento de la noche fue del conjunto quemero, en el primer minuto, mediante una pelota que el extremo Juan Bisanz filtró para el delantero Jordy Caicedo, cuyo mano a mano fue detenido por el arquero rival. A los 11' llegaron los de Alfredo Berti, cuando el extremo Matías Fernández remató bajo y al primer palo desde el costado derecho del área, con un remate que el guardameta Hernán Galíndez despejó con el pie.

En 22', Fernández eludió a un rival por el costado derecho y cruzó un centro al segundo poste para el delantero Álex Arce, que convirtió con un excelente disparo de tijera. Ya en el primer minuto de descuento, un pase atrás desde la izquierda habilitó la llegada del mediocampista César Florentín, que definió de primera al gol, por el poste derecho de Galíndez.

El golazo de Florentín para el 2-0 de Independiente Rivadavia TNT Sports Huracán descontó en el primer minuto de la segunda etapa, cuando el extremo Óscar Cortés recibió por izquierda, recortó hacia adentro y sacó un disparo potente, que superó al arquero Nicolás Bolcato y cayó para meterse por el segundo palo. A los 66', Cortés volvió a meter al área un centro al segundo palo y permitió el remate del mediocampista Facundo Kalinger, cuyo derechazo cruzado fue contenido por Bolcato.