La durísima noticia que recibió Gimnasia a horas del partido con San Lorenzo

Antes del viaje a Buenos Aires para jugar este martes, Gimnasia recibió una novedad que impactó negativamente en el seno del plantel.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, recibió una mala noticia en la previa de la segunda fecha.

A pocas horas del partido contra San Lorenzo, que se jugará este martes a las 19 por la segunda fecha del torneo Clausura, Gimnasia y Esgrima recibió una fuerte noticia que causó revuelo en el seno del plantel que conduce Darío Franco.

Se tata del defensor Franco Saavedra, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que estará varios meses afuera de las canchas.

Saavedra había tenido un muy buen Apertura y se preparaba para volver al equipo titular. El jugador sintió un dolor durante la práctica del domingo, tras un golpe, y este lunes el cuerpo médico del club confirmó la peor noticia luego de realizarle los estudios correspondientes.

Gimnasia visita a San Lorenzo Antes de la lesión, Saavedra estaba en condiciones de reaparecer en el equipo titular tras haberse perdido el partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero por estar suspendido desde el torneo pasado, cuando vio la tarjeta roja en el partido contra Independiente Rivadavia.

Respecto al triunfo del viernes con los santiagueños, el Lobo presentará un cambio. Alf Ponce Por ese motivo, todo indica que Matías Recalde continuará ocupando el lugar de marcador de punta izquierdo, por lo que el único cambio que presentará Franco será el ingreso de Julián Ceballos en lugar de Blas Armoa.