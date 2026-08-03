Boca va por un 9 argentino que quedó libre en España: hizo 10 goles en los últimos tres años

El delantero de 32 años rescindió su contrato con Betis y vuelve a estar en el radar de Boca, que busca nueve ante la incertidumbre por la lesión de Bareiro.

Boca volvió a posar sus ojos sobre Ezequiel "Chimy" Ávila. El delantero de 32 años quedó libre del Betis de España y es uno de los nombres que más interés genera en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para reforzar el plantel de Rodolfo Arruabarrena en este mercado de pases.

La situación del atacante argentino aparece ligada al panorama de Adam Bareiro. El paraguayo evoluciona favorablemente de su hernia de disco lumbar y, por recomendación médica, por ahora no será operado. Ante la incertidumbre sobre los tiempos de recuperación, Boca mantiene abiertas distintas alternativas para sumar un centrodelantero.

Chimy Ávila, el ex Betis que vuelve a aparecer en el radar del Xeneize Boca apunta al Chimy Ávila para reforzar el ataque del equipo del Vasco Arruabarrena. Ávila viene de cerrar su ciclo en Betis tras nueve temporadas en el fútbol español, donde también pasó por Huesca y Osasuna. Su deseo de regresar al país facilita cualquier negociación, ya que Boca solamente debería alcanzar un acuerdo contractual con el jugador al no existir un club dueño de su pase.

Sin embargo, sus estadísticas recientes no son las más alentadoras. Entre Betis y Osasuna marcó apenas 10 goles en los últimos 79 partidos disputados durante las últimas tres temporadas europeas. En la campaña más reciente jugó 30 encuentros, convirtió tres tantos y aportó tres asistencias, aunque mayormente ingresó desde el banco de suplentes.

No es la primera vez que el nombre del Chimy aparece vinculado al Xeneize. Ya había sido sondeado en mercados anteriores y hasta su representante había destacado el vínculo emocional del delantero con el club. "Hizo Inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca, no le pesaría", había asegurado meses atrás.