Chimy Ávila rompió el silencio en medio de los rumores del interés de Boca y fue tajante: "Yo pienso en..."

Chimy Ávila volvió a ser protagonista en España. El delantero ingresó desde el banco en el triunfo del Real Betis ante Elche por los octavos de final de la Copa del Rey y marcó un doblete decisivo. Todo eso, en medio de los rumores que lo ubican en el radar de Boca para este mercado de pases .

Hace algunas semanas, el nombre del atacante surgido en el Xeneize fue ofrecido a la dirigencia para reforzar el ataque , uno de los puestos que Juan Román Riquelme considera prioritarios. Si bien por ahora no hubo avances formales, el contexto volvió a instalar su posible regreso al fútbol argentino.

Tras el partido, el propio Ávila fue consultado por su futuro y eligió bajar un cambio. “Yo pienso el día a día en hacer mi trabajo y las cosas bien. Lo que pase mañana nunca se sabe. Si supiera lo que va a pasar en el futuro, mañana juego la quiniela”, lanzó con ironía ante la prensa.

Lejos de alimentar versiones, el delantero de 31 años dejó en claro que no quiere distraerse de su presente. “Yo no sé qué mensaje tengo que mandar, eso es cosa de la directiva y de mi agente. Si hablo de si me quedo o me voy, estoy descuidando mi trabajo que es jugar al fútbol”, explicó.

Y completó: “Lo que pase extradeportivo es cosa del representante y la directiva”. Por ahora, Boca no dio pasos concretos, pero el ruido alrededor de su nombre sigue creciendo.

El deseo que lo acerca a Boca Juniors

Chimy Ávila

Más allá de sus palabras públicas, el futuro del Chimy sigue abierto. Su situación en el Betis no termina de consolidarse y la falta de continuidad lo lleva a analizar alternativas de cara a lo que viene.

En ese contexto, su nombre volvió a escena en Boca y hay un factor emocional que pesa. Según contó el periodista Claudio Civiello en TyC Sports, el delantero tendría un deseo claro: volver al país, ponerse la azul y oro y compartir plantel con Leandro Paredes, con quien coincidió en las divisiones formativas.

Mientras tanto, Ávila responde dentro de la cancha y deja que el mercado haga su juego. En Boca, toman nota y evalúan. La historia, por ahora, sigue abierta.