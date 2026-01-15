Franco Mastantuono, entre las 10 grandes promesas del Mundial 2026 según la FIFA

A pesar de su irregularidad presente en el Real Madrid, el ex River es señalado como uno de los talentos a seguir en la próxima cita mundialista.

El presente de Franco Mastantuono en el Real Madrid no atraviesa su mejor momento. El juvenil argentino comenzó la temporada con protagonismo, pero una lesión en el pubis frenó su progresión y lo relegó en la consideración del entrenador Álvaro Arbeloa, en un contexto marcado por la crisis futbolística del conjunto merengue y las críticas de los hinchas.

Desde su regreso, el ex River solo fue titular en dos encuentros en más de un mes, lo que alimentó las dudas sobre su rol inmediato en el equipo. Sin embargo, esa situación no parece afectar la mirada internacional sobre su proyección, especialmente de cara a los grandes torneos que se avecinan.

En ese marco, la FIFA publicó en su sitio oficial un informe especial con las 10 promesas que podrían marcar el Mundial 2026, y Mastantuono aparece en la nómina junto a figuras como Lamine Yamal. El listado reúne futbolistas menores de 20 años, representantes de nueve selecciones distintas y de todos los continentes, con España como el único país que aporta dos nombres.

El respaldo de FIFA al talento argentino El informe del ente rector del fútbol mundial subraya el impacto que el argentino tuvo en su llegada a la Casa Blanca. “Dada la solidez de las opciones ofensivas del Real Madrid, muchos creían que la temporada de debut de Mastantuono en la capital española podría ser una de transición. Sin embargo, el jugador de 18 años se ha convertido en una pieza clave del equipo de Xabi Alonso”, destaca el documento (cabe recordar que Alonso ya no es más DT del conjunto merengue).

mastantuono FIFA destaca a Franco Mastantuono entre las grandes promesas del Mundial 2026. FIFA En esa misma línea, la FIFA remarca su rendimiento previo a la lesión: “Antes de sufrir una lesión a principios de noviembre, había jugado en todos los partidos de Liga con los blancos, excepto en dos, y había marcado su primer gol liguero en la victoria por 1-4 sobre el Levante. El extremo, que debutó con Argentina en la victoria por 0-1 sobre Chile en la fase de clasificación para la Copa Mundial 2026 el pasado mes de junio, cuenta ahora con tres internacionalidades y está en buena posición para ayudar al equipo de Lionel Scaloni a defender su título”.