Mastantuono marcó un gol, pero Real Madrid perdió con Albacete y quedó afuera de la Copa del Rey

En un desenlace inesperado y cargado de dramatismo, el cuadro manchego revirtió la eliminatoria y dejó fuera de la competencia a la Casa Blanca, que sufrió un durísimo revés en el debut como DT de Álvaro Arbeloa, en reemplazo de Xabi Alonso.

El encuentro comenzó con sorpresa temprana. Albacete se puso en ventaja a partir de una pelota parada: tras un tiro de esquina, Javi Villar ganó en el área y, de cabeza, abrió el marcador ante su gente.

El gol de Mastantuono en la derrota de Real Madrid ante Albacete

El golpe obligó al Real Madrid a reaccionar y la respuesta no tardó en llegar. Franco Mastantuono , que volvió al gol, igualó el partido y devolvió algo de calma a un equipo que atraviesa semanas de fuerte inestabilidad.

El trámite se volvió tenso y parejo, con un Merengue incapaz de imponer jerarquía y el rival decidido a sostener su plan. A ocho minutos del final, Jefté Betancor volvió a sacudir la serie con un gol que puso contra las cuerdas al conjunto de la capital.

En tiempo de descuento, cuando parecía sentenciada la eliminación, Gonzalo García apareció para marcar el empate y alimentar la ilusión de una nueva remontada blanca.

Sin embargo, esta vez no hubo épica. En una de las últimas acciones del partido, Betancor volvió a aparecer y marcó el gol definitivo que selló la clasificación del Albacete y dejó al Madrid fuera de la Copa del Rey en un cierre de película.

Real Madrid no levanta cabeza

La eliminación representa un nuevo golpe para el Real, que venía de perder la Supercopa de España y no logra encontrar respuestas futbolísticas.

Fuente: NA