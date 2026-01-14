La tremenda confesión de Lisandro Martínez sobre su última y durísima lesión: "No quería jugar más al fútbol"

Lisandro Martínez es un futbolista que ha demostrado una gran personalidad y calidad dentro del campo de juego y que, si está en buenas condiciones físicas, es una pieza clave y un titular indiscutido tanto en el Manchester United como en la Selección argentina, dos de las camisetas más grandes y pesadas de todo el mundo.

Lamentablemente para él y para sus equipos, las duras lesiones que sufrió en los últimos años le han hecho perder casi un centenar de partidos entre la Scaloneta y los Red Devils. Primero sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en 2023, y en febrero del 2025 se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, lo que lo dejó fuera de las canchas por 9 meses, pudiendo reincorporarse recién a fines de noviembre.

Este miércoles, en diálogo con AFA Estudio, Licha habló de lo que vivió durante todo ese tiempo sin poder competir: "Tenés que reinventarte, porque arrancás de cero en todos los sentidos: en lo físico, en lo mental, en lo personal. Básicamente, sentís que no sos un jugador de fútbol. Sentís dolores y pensás que no vas a volver nunca más a jugar", detalló. Y agregó: "Es un desequilibrio mental y físico que lo pienso hoy y la verdad que no sé cómo lo hice".

En ese sentido, hizo una fuertísima confesión: "Me aferré a la gente que tengo al lado: mis amigos, mi familia, todos... Después de las primeras 2 o 3 semanas, te digo la verdad, yo no quería jugar más al fútbol, porque ya me había fracturado el pie, ahora lo de la rodilla…", relató con total crudeza.