La noticia que sacudió al Manchester United de Lisandro Martínez tras el comienzo de año

El Manchester United se ubica en el 6° lugar en la Premier League y Rúben Amorim no resistió tras el empate del pasado domingo frente al Leeds.

La noticia bomba en el Manchester United de Licha Martínez que sorprendió a todos los fanáticos del fútbol.

Luego de la salida de Sir Alex Ferguson, el Manchester United dejó de ser ese equipo copero que peleaba por ser campeón de Champions League y de la Premier League. Incluso, durante las últimas 12 temporadas, nunca volvieron a ser campeones del certamen inglés.

Y esta temporada parece que tampoco lo serán, sobre todo porque ahora tendrán que salir a buscar a un nuevo entrenador debido a que este lunes por la mañana y tras el flojo empate por 1-1 frente al Leeds, los Diablos Rojos anunciaron que Rúben Amorim fue despedido de su cargo como DT por los malos resultados del equipo.

Ruben Amorim Rúben Amorim dejó de ser el DT del Manchester United. EFE Rúben Amorim fue despedido en el Manchester United El portugués, que había asumido en noviembre de 2024, quedó marcado por una campaña para el olvido en la temporada 2024/25, la más floja del Manchester United en los últimos tiempos. El equipo finalizó en el 15° puesto de la Premier League, fue eliminado en la quinta ronda de la FA Cup y se despidió en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Si bien alcanzó la final de la Europa League, la derrota frente al Tottenham Hotspur terminó de sellar un ciclo que no logró cumplir las expectativas. Como consecuencia de ese recorrido, y por primera vez desde 2014, el club no disputó competencias europeas.

La salida del entrenador que dirigía a Lisandro Martínez respondió más al peso de los antecedentes que a la coyuntura inmediata. Su etapa al frente del United, quien se ubica en el sexto lugar de la Premier League (31 puntos y a 17 del líder Arsenal), se cerró con un balance de 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas, con 122 goles convertidos y 114 recibidos, números que reflejan un paso irregular y lejos de la exigencia histórica de la institución.

El comunicado del Manchester United informando el despido de Amorim Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManUtd/status/2008119055945723952&partner=&hide_thread=false Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026 Tras la salida de Amorim, el United tiene a su DT interino El mando del primer equipo quedará de manera interina en manos de Darren Fletcher. El escocés, de 41 años y con un extenso pasado como futbolista del Manchester United —disputó 342 partidos oficiales entre 2002 y 2015—, asumirá el rol de entrenador provisional. Vinculado a la estructura formativa del club desde octubre de 2020, Fletcher se desempeñaba hasta ahora como responsable principal del equipo Sub 18.