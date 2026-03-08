La tremenda sentencia de George Russell sobre la maniobra de Colapinto en Australia: "La salvada del año"

George Russell, el ganador del primer Grand Prix de 2026, reposteó una historia destacando la increíble reacción de Franco Colapinto que recorrió el mundo.

Russell, impresionado con la maniobra de Colapinto en el GP de Australia.

El arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 fue un verdadero espectáculo. En un debut accidentado y con muchos abandonos, Mercedes arrasó en el Gran Premio de Australia con el triunfo de George Russell y Kimi Antonelli (escolta). Más atrás terminó Franco Colapinto, que volvió a sufrir los errores de Alpine y cerró en el 14° lugar.

El argentino, que fue sancionado con diez segundos por una insólita acción de un mecánico del equipo, no logró sumar puntos en la primera carrera del año. Pero, igualmente, se llevó uno de los momentos más comentados del fin de semana por una maniobra que rápidamente se volvió viral.

Todo ocurrió en los primeros metros de la carrera, cuando el monoplaza de Liam Lawson quedó detenido en la pista. En una fracción de segundo, el pilarense reaccionó y logró esquivar el auto del neozelandés cuando parecía inevitable el impacto. La maniobra fue tan ajustada que también evitó por centímetros terminar contra el muro.

La acción generó sorpresa incluso entre los propios pilotos. En el cool-down room, mientras esperaban la ceremonia del podio, Russell, Antonelli y Charles Leclerc observaron la repetición en las pantallas y reaccionaron llevándose las manos a la cabeza ante la increíble salvada del 43.

La reacción de Russell al ver la maniobra de Colapinto en la largada La reacción de Russell al ver la maniobra de Colapinto en la largada El posteo de George Russell sobre la maniobra imposible de Colapinto en la largada Horas más tarde, la escena siguió recorriendo el mundo. La cuenta oficial de la F1 publicó el video en redes sociales y el vencedor británico decidió compartirlo en sus historias de Instagram, destacando la reacción del piloto argentino. “La salvada del año, Franco Colapinto. Mi reacción fue muy fría”, escribió, junto a un emoji de aplausos.