George Russell y Mercedes se colgaron la chapa de candidatos en Australia, ¿podrán destronar a McLaren?

George Russell dominó de punta a punta, ganó el Gran Premio de Australia y dejó en claro que va en busca de la corona de la Fórmula 1.

Las prácticas en Baréin fueron un aviso de lo que Mercedes podría conseguir en esta nueva era de la Fórmula 1. A pesar de que el viernes no comenzó de la mejor manera, George Russell tuvo una sublime clasificación que luego logró mantener para ganar el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada 2026.

El piloto británico tuvo que batallar frente a las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton (se mostraron como serios candidatos a pelear por el título) durante el principio de la carrera. Sin embargo, con una buena estrategia y mucha paciencia, el ex piloto de Williams logró recuperar el liderato y se adjudicó los primeros 25 puntos de la temporada.

GEORGE RUSSELL WINS IN MELBOURNE!



An incredibly strong drive from the Mercedes driver to lead home a 1-2 for the team #F1 #AusGP pic.twitter.com/8rHtSsFREe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026 Mercedes y Russell se pusieron la chapa de candidatos al título Esto no solo fue una contundente victoria para George Russell y Mercedes, también fue un aviso para Red Bull, Ferrari y sobre todo, McLaren, de que son los grandes candidatos a quedarse con el campeonato mundial de pilotos y también el de constructores de la Fórmula 1.

El motor que fabricó la escudería alemana sorprendió a todos durante los test de pretemporada en Barcelona y Baréin, pero también se habían guardado algunas cartas bajo sus mangas que fueron reveladas en el Albert Park de Melbourne. Un imponente ritmo en las rectas y una gran carga aerodinámica demostraron que el W17 es una cosa seria.

¡ACÁ ESTÁ EL GANADOR!



George Russell cruzó la meta y se transformó en el primer vencedor de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el #AusGP.



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Zg8kRDaYgW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 8, 2026 ¿Podrán sostenerlo durante toda la temporada? Ahora el gran dilema pasa a ser si podrán mantener este gran ritmo durante toda la temporada. En primer lugar porque el resto de escudería podría ir avanzando en sus motores y ponerse a la par de ellos y la segunda se debe a qué por el reclamo de Audi, Honda y Ferrari, la FIA podría hacer un cambio en el reglamento a mitad de temporada que perjudicaría brutalmente a Mercedes.