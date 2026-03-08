El posteo de Franco Colapinto tras el complicado debut en la Fórmula 1 2026: "¡Esto recién empieza!"

Luego de lo que fue una primera carrera muy accidentada, Colapinto hizo un breve balance en su cuenta de Instagram y dejó un optimista mensaje de aliento.

Después de meses de espera, la Fórmula 1 finalmente volvió. Este domingo se corrió el Gran Premio de Australia, en el que fue un debut muy accidentado, con muchos abandonos y en el que Alpine volvió a hacer de las suyas y, para no perder la costumbre, perjudicó a Franco Colapinto, que no sumó puntos y finalizó 14°.

Más allá del discreto resultado y de la penalización que recibió por el insólito error de su escudería, el argentino pudo rescatar algunos aspectos positivos, como su rápida reacción en la largada para evitar un accidente o el buen ritmo y velocidad que mostró por momentos a lo largo de la carrera.

El posteo de Franco Colapinto Posteo Colapinto post GP Australia Franco Colapinto se expresó en su cuenta de Instagram. Captura @francolapinto Esta mañana, algunas horas después del estreno, el joven piloto pilarense se expresó en redes e hizo un breve balance de lo que fue el estreno oficial del 2026: "Buenooo... ¡de reflejos andamos bien!", comienza el posteo que compartió en su cuenta de Instagram, destacando con un tono cómico su rección en el arranque, en lo que muchos consideran la mejor maniobra de toda la carrera.

"Gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos... Vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos...", señala a continuación respecto del complicado primer paso. Pero cerró con un menaje optimista de aliento para lo que viene: "¡VAMOS QUE RECIÉN EMPIEZA! ¡Nos vemos la semana q viene en China!", concluyó Colapinto.