El tremendo elogio de Carlos Sainz a Colapinto tras el GP de Australia: "Es difícil adelantarlo"

El piloto español a Colapinto luego de que ambos protagonizaran una dura batalla en el Albert Park de Melbourne.

El Gran Premio de Australia no terminó siendo una gran carrera para Franco Colapinto, pero por motivos ajenos a su labor en pista. En la largada, uno de los ingenieros de Alpine movió su auto y eso derivó en una sanción de Stop Ángel Go de 10 segundos (lo terminó cumpliendo en la vuelta 12 y cayó hasta el último lugar).

De todas maneras, el oriundo de Pilar logró avanzar posiciones poco a poco y concluyó el GP en el puesto 14°. Aunque pese a esa ubicación se convirtió en noticia, ya que en la largada FC43 regaló una de las mejores maniobras del año, y eso que recién es la primera carrera de 2026.

Con unos reflejos de gato, Franco Colapinto superó a Liam Lawson con una maniobra a pura muñeca por la que evitó un choque que parecía cantado. Ante ello, el argentino se ganó los elogios de figuras dentro del mundo de la Fórmula 1 como Jenson Button, George Russell y el propio Lawson.

El tremendo elogio de Carlos Sainz a Franco Colapinto Ahora, quien llenó de elogios al piloto de Alpine fue Carlos Sainz, pero no por la maniobra en la largada sino por lo difícil que es adelantarlo en pista, ya que durante una buena parte del GP de Australia, el español intentó sobrepasar al argentino aunque no tuvo éxito.

“He aprendido que, si aceleras tarde como él, es difícil adelantar. Aprovechó el problema que tenemos este año: con la aerodinámica abierta, si alguien cambia de dirección en el último minuto, tienes que acelerar”, lanzó el hombre de Williams.