Video: la rápida reacción de Franco Colapinto para evitar un accidente en la largada

Franco Colapinto debió improvisar una maniobra en los primeros metros del GP de Australia cuando un rival quedó detenido en la grilla.

El inicio del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 dejó una escena que tuvo como protagonista al argentino Franco Colapinto. En medio del movimiento del pelotón, el piloto mostró reflejos para evitar un posible choque en los primeros metros de la carrera.

El representante de Alpine clasificó 16º, pero tras los abandonos prematuros de Oscar Piastri y Nico Hulkenberg, avanzó dos lugares en la grilla de partida. Cuando los autos comenzaron a acelerar tras apagarse los semáforos, se encontró con una situación inesperada: el monoplaza de Liam Lawson quedó detenido en su posición de salida.

Ante ese escenario, Colapinto reaccionó de inmediato. El argentino modificó su trayectoria para esquivar al rival que no había podido arrancar y logró continuar su marcha sin contacto, evitando un incidente que podría haber complicado a varios pilotos en plena salida.

Así fue la gran maniobra de Franco Colapinto en la largada Franco Colapinto y una maniobra a pura muñeca para evitar un choque con Lawson X @Alpine_club La rápida reacción del piloto argentino no pasó desapercibida. Sin embargo, la situación deportiva cambió poco después cuando los comisarios comenzaron a revisar su procedimiento de largada.