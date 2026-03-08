El optimismo de Colapinto en la previa del Gran Premio de Australia: "Hoy puede cambiar un poco la racha"
A menos de una hora de la carrera en el Albert Park de Melbourne, Franco Colapinto se mostró confiado con sumar sus primeros puntos en Alpine.
Llegó el gran día. Este domingo a partir de la 1:00 (hora de Argentina) se llevará a cabo la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. ¿El lugar? El Albert Park de Melbourne en lo que será el Gran Premio de Australia.
Esta será la primera vez que Franco Colapinto debutará desde la primera carrera del año y lo hará largando desde el 15° lugar, ya que a minutos de comenzar, el piloto local Oscar Piastri estrelló su auto contra las barreras de contención y no podrá disputar el GP.
El optimismo de Franco Colapinto en la previa del GP de Australia
Por su parte, el pilarense llegó al pit lane con mucha confianza de cara a sumar sus primeros puntos en Alpine y así se lo dejó en claro a Juan Fossaroli, periodista que cubre la Fórmula 1 en ESPN: “En ritmo de carrera estamos un poco mejor, ya que en la clasificación es muy importante la parte de la batería y no estamos firmes todavía con eso, además al auto le está costando. Obviamente estamos tratando de entender, pero ayer fue un día bastante frustrante, el viernes también”, lanzó.
“Creo que hoy puede cambiar un poco la racha y vamos a intentar ir para adelante. Ojalá podamos hacer una buena carrera, intentaremos hacer alguna estrategia y ver qué pasa, tal vez nos ayuda un poco la suerte y avanzamos”.
La grilla de salida del Gran Premio de Australia
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvin Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alex Albon (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Oscar Piastri (McLaren) - DNF