El optimismo de Colapinto en la previa del Gran Premio de Australia: "Hoy puede cambiar un poco la racha"

A menos de una hora de la carrera en el Albert Park de Melbourne, Franco Colapinto se mostró confiado con sumar sus primeros puntos en Alpine.

Llegó el gran día. Este domingo a partir de la 1:00 (hora de Argentina) se llevará a cabo la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. ¿El lugar? El Albert Park de Melbourne en lo que será el Gran Premio de Australia.

Esta será la primera vez que Franco Colapinto debutará desde la primera carrera del año y lo hará largando desde el 15° lugar, ya que a minutos de comenzar, el piloto local Oscar Piastri estrelló su auto contra las barreras de contención y no podrá disputar el GP.

Te puede interesar Steve Nielsen explicó por qué Colapinto y Gasly no lograron meterse en la Q3 en la qualy del GP de Australia

El optimismo de Franco Colapinto en la previa del GP de Australia Por su parte, el pilarense llegó al pit lane con mucha confianza de cara a sumar sus primeros puntos en Alpine y así se lo dejó en claro a Juan Fossaroli, periodista que cubre la Fórmula 1 en ESPN: “En ritmo de carrera estamos un poco mejor, ya que en la clasificación es muy importante la parte de la batería y no estamos firmes todavía con eso, además al auto le está costando. Obviamente estamos tratando de entender, pero ayer fue un día bastante frustrante, el viernes también”, lanzó.

El optimismo de Franco Colapinto en la previa del GP de Australia X @SC_ESPN “Creo que hoy puede cambiar un poco la racha y vamos a intentar ir para adelante. Ojalá podamos hacer una buena carrera, intentaremos hacer alguna estrategia y ver qué pasa, tal vez nos ayuda un poco la suerte y avanzamos”.