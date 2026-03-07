George Russell se quedó con la pole y Franco Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia
Ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly pudieron superar el segundo corte. Mercedes fue la referencia en clasificación.
El argentino Franco Colapinto largará desde el 16° puesto este domingo en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, tras superar la Q1 pero quedar eliminado en la segunda tanda de la clasificación. El piloto de Alpine registró el tiempo más bajo de la Q2, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 14°.
La pole position quedó en manos de George Russell, quien confirmó el gran momento de Mercedes al dominar toda la clasificación. El británico lideró las tres tandas y logró el mejor registro para asegurarse el primer lugar de la parrilla.
GEORGE RUSSELL IS ON POLE POSITION IN AUSTRALIA!— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
WHAT. A. LAP! #F1 #AusGP pic.twitter.com/RCXFOluHJN
A su lado partirá su compañero Kimi Antonelli, completando el 1-2 de Mercedes, remontando después de un duro accidente en las últimas pruebas libres. Detrás se ubicó Isack Hadjar con Red Bull Racing, mientras que Charles Leclerc fue cuarto.
En contraste, el tetracampeón Max Verstappen quedó fuera en la Q1 tras sufrir un accidente, en una clasificación que marcó el inicio de la temporada 2026 en el circuito de Albert Park.
La pole position quedó en manos de George Russell, quien firmó una actuación perfecta y logró un triple récord en la jornada. A su lado largará su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, que se recuperó del fuerte accidente sufrido en la tercera práctica libre y saldrá segundo en Albert Park.
Isack Hadjar fue el mejor ubicado por detrás de los Mercedes y largará tercero. El piloto de Red Bull Racing asumió el protagonismo tras el accidente de Max Verstappen y se metió entre los más rápidos de la sesión.
Detrás de él partirán Charles Leclerc (4°), Oscar Piastri (5°), Lando Norris (6°), Lewis Hamilton (7°), Arvid Lindblad (8°), Liam Lawson (9°) y Gabriel Bortoleto (10°).
George Russell secures POLE for the Australian Grand Prix, in a Mercedes 1-2!— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Here's the full classification from Quali #F1 #AusGP pic.twitter.com/LY16u511Aj
La Q3 se reinicia con 9 minutos y 40 segundos restantes para que los pilotos busquen su mejor vuelta.
Q3 is back to Green Flag conditions! Who is your pick for pole in Australia? #F1 #AusGP pic.twitter.com/PEtI8U2jGo— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
La sesión se detuvo con bandera roja debido a un objeto que quedó sobre el asfalto.
El incidente se originó tras un problema menor en el auto de Kimi Antonelli, de Mercedes, lo que obligó a frenar momentáneamente la actividad y perjudicó a varios pilotos que estaban en plena vuelta rápida.
GREEN FOR Q3 The fight for pole position is ON! #F1 #AusGP pic.twitter.com/seP0hsIv7Z— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
El inicio de la Q3 se retrasa por un inconveniente en el auto de Gabriel Bortoleto.
El brasileño de Audi quedó detenido en la entrada de boxes y genera dudas sobre si podrá salir a pista en la tercera y última instancia de la clasificación.
Gabi Bortoleto stops in the pit entry! He may not be able to take part in Q3 #F1 #AusGP pic.twitter.com/bXmUCTaf32— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
La Q2 terminó con las eliminaciones de Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alexander Albon y Franco Colapinto.
El mejor tiempo volvió a quedar en manos de George Russell. También avanzaron a la Q3 Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Liam Lawson y Gabriel Bortoleto.
ELIMINATED IN Q2 HulkenbergBearmanOconGaslyAlbonColapinto#F1 #AusGP pic.twitter.com/53mFvz0dXv— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Lewis Hamilton registró su primera vuelta rápida y dejó en zona de eliminación a Gabriel Bortoleto.
Por ahora, también se encuentran en la franja roja Esteban Ocon, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Alexander Albon y Franco Colapinto, que momentáneamente ocupa el 16° puesto.
A falta de 5 minutos, Colapinto se ubica 15º y Gasly 11º. Por ahora, ambos quedarían eliminados.
Q2 - 5/15 MINS: Currently P11 and P14 respectively, for Pierre and Franco. It’s going to be tight to get into Q3— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 7, 2026
Kimi Antonelli fue el primero en marcar la referencia con una vuelta de 1:19.604 al volante de su Mercedes.
Sin embargo, poco después su compañero George Russell bajó ese registro con un gran giro de 1:18.934 y pasó a liderar la sesión.
Comenzó la Q2 en Australia: los pilotos tienen 15 minutos para marcar sus mejores vueltas e intentar meterse entre los diez que avanzarán a la Q3.
UNDERWAY FOR Q2 It's time for the second part of Qualifying here at Albert Park! #F1 #AusGP pic.twitter.com/2DxFfGp643— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Franco Colapinto alcanzó a completar una última vuelta rápida, mejoró su registro y quedó 15º, logrando avanzar a la Q2. El piloto de Alpine consiguió su tiempo en los segundos finales y dejó fuera a Fernando Alonso.
También quedaron eliminados Sergio Pérez y Valtteri Bottas, además de tres pilotos que no registraron vueltas: Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. y Lance Stroll.
Gasly fue 14º y también avanzó. El más rápido fue Russell.
ELIMINATED IN Q1 AlonsoPerezBottasVerstappen SainzStroll#F1 #AusGP pic.twitter.com/0tcTNhlpcs— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Marca 1:19.507 en los instantes finales de la Q1 y se queda con el mejor tiempo momentáneo.
Detrás aparece George Russell, mientras que Kimi Antonelli firmó una buena vuelta y se ubicó cuarto, justo por detrás de su compañero de equipo.
La Q1 vuelve a ponerse en marcha en Australia, esta vez con Kimi Antonelli en pista y sin Max Verstappen tras su accidente.
We're back to Green Flag conditions for the final few minutes of Q1... And Kimi Antonelli's car has joined the queue in the pit lane! #F1 #AusGP pic.twitter.com/LfLyZ4oLq9— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Restan siete minutos y medio para que los pilotos completen sus vueltas rápidas e intenten asegurarse un lugar en la Q2.
El accidente de Verstappen en la Q1 del GP de Australia
El piloto de Red Bull perdió el control y provocó una bandera roja en la Q1. Tras el fuerte impacto, el tetracampeón mundial quedó sin chances de continuar en la sesión y no superará el primer corte.
RED FLAG Max Verstappen CRASHES into the barrier in Q1! #F1 #AusGP pic.twitter.com/La9VX2XVQu— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Franco Colapinto logró mejorar su registro y trepó momentáneamente al 15° puesto en la clasificación.
El piloto de Alpine se ubica, por ahora, a 2.407 segundos del tiempo más rápido de la sesión. Pierre Gasly está P13.
Q1 - 5/18 MINS: Pierre sets his first time, good enough to get into the 1:22s. Franco has his time deleted for track limits. Still plenty of the session to go.— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 7, 2026
El piloto británico marcó 1:19.840 y lidera los tiempos en la Q1. Por el momento, no han salido a la pista ni Antonelli, ni Stroll ni Sainz, los tres con problemas tras la FP3
¿LLEGAN A TIEMPO? Los mecánicos de Mercedes están trabajando en el auto de Kimi Antonelli, tras el duro impacto que protagonizó en la FP3.#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kX1R4HyX4U— SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026
A Franco Colapinto aún no le registran un tiempo válido en la sesión, ya que su primera vuelta rápida fue anulada por exceder los límites de pista.
Tras los primeros cinco minutos de actividad, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) lidera momentáneamente la tabla con un registro de 1:20.495.
Q1 IS GOOO! Nico Hulkenberg continues this weekend's Audi tradition of leading the field out of the pits! #F1 #AusGP pic.twitter.com/XlR1VXDipG— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
