George Russell se quedó con la pole y Franco Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia

Live Blog Post

Mercedes confirma el dominio en Australia

La pole position quedó en manos de George Russell, quien firmó una actuación perfecta y logró un triple récord en la jornada. A su lado largará su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, que se recuperó del fuerte accidente sufrido en la tercera práctica libre y saldrá segundo en Albert Park.

Isack Hadjar fue el mejor ubicado por detrás de los Mercedes y largará tercero. El piloto de Red Bull Racing asumió el protagonismo tras el accidente de Max Verstappen y se metió entre los más rápidos de la sesión.

Detrás de él partirán Charles Leclerc (4°), Oscar Piastri (5°), Lando Norris (6°), Lewis Hamilton (7°), Arvid Lindblad (8°), Liam Lawson (9°) y Gabriel Bortoleto (10°).