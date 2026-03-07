Franco Colapinto se sinceró sobre los problemas de Alpine tras quedar 16° en la clasificación: "Lleva tiempo"
El piloto argentino analizó el rendimiento del equipo tras la clasificación y reconoció que las soluciones no llegarán de inmediato.
Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en una sesión en la que logró superar la Q1 pero quedó último entre los pilotos que accedieron a la Q2. El rendimiento de Alpine volvió a estar lejos de los primeros puestos, tal como había ocurrido durante los entrenamientos del fin de semana.
El argentino logró avanzar por un margen mínimo en el primer corte de la clasificación, pero en la segunda tanda no pudo mejorar lo suficiente para meterse entre los diez mejores. Su compañero Pierre Gasly finalizó 14°, en un resultado que dejó nuevamente al equipo francés por debajo de lo esperado.
Tras la sesión, Colapinto analizó el presente del equipo y explicó que las soluciones a los problemas del auto no llegarán de manera inmediata.
Colapinto explicó los problemas del Alpine
En diálogo con ESPN, el piloto argentino reconoció que el equipo ya detectó algunas de las dificultades del monoplaza, aunque advirtió que resolverlas demanda tiempo. “Tenemos una idea, pero es muy difícil de solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, que al final te vas dando cuentas de las cosas que le faltan, de los problemas que tiene o que no”, explicó.
En ese sentido, remarcó que trasladar esas soluciones al rendimiento en pista tampoco es sencillo. “Llevarlo a la realidad en pista es difícil”, señaló.
Finalmente, Colapinto insistió en que el proceso de mejora será progresivo: “Lleva tiempo el mejorar estas cosas”. Y concluyó: “Lo importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes con el auto y trabajar en eso”.