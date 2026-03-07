Franco Colapinto se sinceró sobre los problemas de Alpine tras quedar 16° en la clasificación: "Lleva tiempo"

El piloto argentino analizó el rendimiento del equipo tras la clasificación y reconoció que las soluciones no llegarán de inmediato.

Franco Colapinto analizó el rendimiento del Alpine tras la clasificación del Gran Premio de Australia.

El argentino logró avanzar por un margen mínimo en el primer corte de la clasificación, pero en la segunda tanda no pudo mejorar lo suficiente para meterse entre los diez mejores. Su compañero Pierre Gasly finalizó 14°, en un resultado que dejó nuevamente al equipo francés por debajo de lo esperado.

Te puede interesar ¿Qué pasó con el auto que nos prometieron? Desconcertante debut de Alpine en Australia

Tras la sesión, Colapinto analizó el presente del equipo y explicó que las soluciones a los problemas del auto no llegarán de manera inmediata.

Colapinto explicó los problemas del Alpine En diálogo con ESPN, el piloto argentino reconoció que el equipo ya detectó algunas de las dificultades del monoplaza, aunque advirtió que resolverlas demanda tiempo. “Tenemos una idea, pero es muy difícil de solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, que al final te vas dando cuentas de las cosas que le faltan, de los problemas que tiene o que no”, explicó.

En ese sentido, remarcó que trasladar esas soluciones al rendimiento en pista tampoco es sencillo. “Llevarlo a la realidad en pista es difícil”, señaló.