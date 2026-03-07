Colapinto o Gasly: quién fue el más rápido de Alpine en la FP3 del Gran Premio de Australia

En la tabla de tiempos, el argentino Franco Colapinto finalizó 16° con un registro de 1:21.413, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 15° con 1:21.071. Ambos quedaron a más de dos segundos del mejor tiempo de la sesión, que fue para George Russell.

Sin embargo, un cuadro con las velocidades máximas de la FP3 difundido por Alpine Club mostró un panorama distinto en las rectas: Colapinto alcanzó 323 km/h, mientras que Gasly llegó a 317 km/h.

El registro de velocidad punta posicionó al argentino por encima de su compañero dentro del equipo francés. Aunque la diferencia no fue determinante en el resultado final de la práctica, sí evidenció que el A526 tuvo mayor rendimiento en recta con Colapinto al volante.

En el ranking general de la sesión, el más rápido en ese apartado fue Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls, con una velocidad máxima de 331 km/h. Detrás quedaron Russell con 330 km/h y Lewis Hamilton con 326 km/h.

Una práctica con interrupciones

La sesión estuvo marcada por dos banderas rojas que interrumpieron el trabajo de los equipos. La primera apareció a los diez minutos cuando el Williams de Carlos Sainz Jr. sufrió una pérdida de potencia y debió detenerse en la calle de boxes.

La segunda interrupción ocurrió cerca del final tras un fuerte accidente del Mercedes de Kimi Antonelli en la curva 2. En ese contexto, Alpine no logró mejorar demasiado su rendimiento general y el objetivo inmediato para Colapinto y Gasly será superar la primera fase de la clasificación (Q1), que elimina a los seis pilotos más lentos.