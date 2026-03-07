Los despiadados memes tras el primer fiasco de Alpine en la temporada

La clasificación en Australia dejó resultados muy lejos de las expectativas y las redes sociales reaccionaron sin piedad.

Briatore, uno de los principales blancos de los memes en X.

La primera clasificación de la temporada de la Fórmula 1 dejó un sabor amargo para Alpine y rápidamente hubo reacción en redes sociales. Luego de la expectativa generada en torno al rendimiento del equipo francés, los resultados en el Albert Park generaron desilusión entre los fanáticos.

El balance del sábado fue discreto: Pierre Gasly terminó 14° en la clasificación, mientras que el argentino Franco Colapinto quedó 16°, ambos eliminados en la Q2 y lejos de la pelea por los primeros puestos.

En ese contexto, la frustración de los seguidores del equipo no tardó en transformarse en una catarata de memes y comentarios irónicos en redes sociales. Las bromas apuntaron al rendimiento del monoplaza, pero hubo foco especial en Flavio Briatore.