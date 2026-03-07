En vivo: Franco Colapinto no pudo avanzar a Q3 y largará 16º en el Gran Premio de Australia
Ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly pudieron superar el segundo corte en clasificación. Mercedes, de la mano de Russell, marcan la referencia.
La actividad del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 ya está en marcha y este sábado se define la primera clasificación de la temporada, en el Albert Park. Allí, el argentino Franco Colapinto buscará conseguir un buen lugar en la parrilla para la carrera del domingo, aunque las cosas no se están dando como quisiera.
El piloto de Alpine llega a esta instancia tras unas prácticas libres con resultados discretos. En la FP1 y la FP2 finalizó 16° y 18° respectivamente, mientras que en la tercera sesión volvió a ubicarse 16° con un tiempo de 1:21.413.
La última práctica tuvo además dos interrupciones con bandera roja: primero por un problema en el Williams de Carlos Sainz Jr. y luego por un fuerte accidente del Mercedes de Kimi Antonelli en la curva 2. En ese contexto, Colapinto y su compañero Pierre Gasly intentarán al menos superar la Q1, que elimina a los seis pilotos más lentos de la sesión.