Colapinto está en Q2.
En vivo: Franco Colapinto no pudo avanzar a Q3 y largará 16º en el Gran Premio de Australia

Ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly pudieron superar el segundo corte en clasificación. Mercedes, de la mano de Russell, marcan la referencia.

Colapinto FP3 Australia
Franco Colapinto y su primera oportunidad para demostrar si el A526 de Alpine tiene lo necesario para meterse en la pelea del medio este año.

La última práctica tuvo además dos interrupciones con bandera roja: primero por un problema en el Williams de Carlos Sainz Jr. y luego por un fuerte accidente del Mercedes de Kimi Antonelli en la curva 2. En ese contexto, Colapinto y su compañero Pierre Gasly intentarán al menos superar la Q1, que elimina a los seis pilotos más lentos de la sesión.

Seguí la clasificación de Franco Colapinto en Australia

Comienza la Q3 en Australia

Demora antes de la definición

El inicio de la Q3 se retrasa por un inconveniente en el auto de Gabriel Bortoleto.

El brasileño de Audi quedó detenido en la entrada de boxes y genera dudas sobre si podrá salir a pista en la tercera y última instancia de la clasificación.

Colapinto y Gasly, eliminados

La Q2 terminó con las eliminaciones de Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alexander Albon y Franco Colapinto.

El mejor tiempo volvió a quedar en manos de George Russell. También avanzaron a la Q3 Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Liam Lawson y Gabriel Bortoleto.

Cambios en la zona de eliminación

Lewis Hamilton registró su primera vuelta rápida y dejó en zona de eliminación a Gabriel Bortoleto.

Por ahora, también se encuentran en la franja roja Esteban Ocon, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Alexander Albon y Franco Colapinto, que momentáneamente ocupa el 16° puesto.

Colapinto, 14º

A falta de 5 minutos, Colapinto se ubica 15º y Gasly 11º. Por ahora, ambos quedarían eliminados.

La pelea está entre los Mercedes

Kimi Antonelli fue el primero en marcar la referencia con una vuelta de 1:19.604 al volante de su Mercedes.

Sin embargo, poco después su compañero George Russell bajó ese registro con un gran giro de 1:18.934 y pasó a liderar la sesión.

Q2 en marcha

Comenzó la Q2 en Australia: los pilotos tienen 15 minutos para marcar sus mejores vueltas e intentar meterse entre los diez que avanzarán a la Q3.

¡Colapinto avanzó a Q2!

Franco Colapinto alcanzó a completar una última vuelta rápida, mejoró su registro y quedó 15º, logrando avanzar a la Q2. El piloto de Alpine consiguió su tiempo en los segundos finales y dejó fuera a Fernando Alonso.

También quedaron eliminados Sergio Pérez y Valtteri Bottas, además de tres pilotos que no registraron vueltas: Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. y Lance Stroll.

Gasly fue 14º y también avanzó. El más rápido fue Russell.

George Russell recupera la punta

Marca 1:19.507 en los instantes finales de la Q1 y se queda con el mejor tiempo momentáneo.

Hamilton baja el tiempo y lidera la Q1

Detrás aparece George Russell, mientras que Kimi Antonelli firmó una buena vuelta y se ubicó cuarto, justo por detrás de su compañero de equipo.

¡Se reanuda la sesión!

La Q1 vuelve a ponerse en marcha en Australia, esta vez con Kimi Antonelli en pista y sin Max Verstappen tras su accidente.

Restan siete minutos y medio para que los pilotos completen sus vueltas rápidas e intenten asegurarse un lugar en la Q2.

Así fue el accidente de Verstappen en la Q1

El accidente de Verstappen en la Q1 del GP de Australia

Max Verstappen, afuera en su primera vuelta rápida

El piloto de Red Bull perdió el control y provocó una bandera roja en la Q1. Tras el fuerte impacto, el tetracampeón mundial quedó sin chances de continuar en la sesión y no superará el primer corte.

Colapinto, 15º en la Q1

Franco Colapinto logró mejorar su registro y trepó momentáneamente al 15° puesto en la clasificación.

El piloto de Alpine se ubica, por ahora, a 2.407 segundos del tiempo más rápido de la sesión. Pierre Gasly está P13.

Russell baja el tiempo y Mercedes sigue trabajando en el auto de Antonelli

El piloto británico marcó 1:19.840 y lidera los tiempos en la Q1. Por el momento, no han salido a la pista ni Antonelli, ni Stroll ni Sainz, los tres con problemas tras la FP3

Colapinto, aún sin tiempo

A Franco Colapinto aún no le registran un tiempo válido en la sesión, ya que su primera vuelta rápida fue anulada por exceder los límites de pista.

Tras los primeros cinco minutos de actividad, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) lidera momentáneamente la tabla con un registro de 1:20.495.

Comenzó la Q1 en Australia

La clasificación del GP de Australia comienza a las 2 am (hora argentina)

