Susto y bandera roja: Kimi Antonelli destruyó su Mercedes en las prácticas libres
El incidente generó una interrupción inmediata en la práctica y dejó en duda la continuidad de Kimi Antonelli en la jornada.
Un fuerte accidente protagonizado por Kimi Antonelli obligó a detener con bandera roja la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. El piloto italiano perdió el control de su monoplaza y terminó impactando con violencia contra el muro.
El incidente ocurrió cuando el joven corredor de Mercedes transitaba por la curva 2 del trazado. Tras perder tracción, el auto se desacomodó y terminó cruzando la pista antes de estrellarse contra el muro opuesto, en un golpe que provocó daños importantes en el vehículo.
Bandera roja y preocupación en Mercedes
El impacto generó la inmediata neutralización de la sesión con bandera roja mientras los comisarios retiraban el auto dañado. Desde las imágenes de la transmisión se pudo ver el gesto de preocupación de Toto Wolff al observar el estado en el que quedó el monoplaza, a poco de la clasificación.
A pesar de la violencia del choque, Antonelli logró salir del coche por sus propios medios y se confirmó rápidamente que no sufrió lesiones. La propia cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó en redes sociales: “¡Eso es mucho daño en el Mercedes! Kimi Antonelli está fuera del coche y bien”.
Sin embargo, los daños en el auto dejaron en duda su presencia en la clasificación más tarde.