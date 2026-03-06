Susto y bandera roja: Kimi Antonelli destruyó su Mercedes en las prácticas libres

El incidente generó una interrupción inmediata en la práctica y dejó en duda la continuidad de Kimi Antonelli en la jornada.

El Mercedes de Kimi Antonelli quedó muy dañado tras el fuerte impacto contra el muro en las prácticas libres.

El incidente ocurrió cuando el joven corredor de Mercedes transitaba por la curva 2 del trazado. Tras perder tracción, el auto se desacomodó y terminó cruzando la pista antes de estrellarse contra el muro opuesto, en un golpe que provocó daños importantes en el vehículo.

El brutal choque de Kimi Antonelli en la FP3 del GP de Australia X @SC_ESPN Bandera roja y preocupación en Mercedes El impacto generó la inmediata neutralización de la sesión con bandera roja mientras los comisarios retiraban el auto dañado. Desde las imágenes de la transmisión se pudo ver el gesto de preocupación de Toto Wolff al observar el estado en el que quedó el monoplaza, a poco de la clasificación.

toto wolff La cara de Toto Wolff tras el fuerte accidente de Kimi Antonelli en la FP3. Captura de video A pesar de la violencia del choque, Antonelli logró salir del coche por sus propios medios y se confirmó rápidamente que no sufrió lesiones. La propia cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó en redes sociales: “¡Eso es mucho daño en el Mercedes! Kimi Antonelli está fuera del coche y bien”.