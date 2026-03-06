Mattia Colnaghi hizo un trompo y terminó en el 30° lugar en la Sprint del Gran Premio de Australia

El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi terminó en el trigésimo lugar de la carrera sprint del Gran Premio de Australia de la Fórmula 3 , la cual tuvo que ser suspendida en la octava vuelta y tuvo como ganador al español Bruno Del Pino, de Van Amersfoort Racing.

El español fue acompañado en el podio por su compañero de equipo, el francés Enzo Deligny, mientras que tercero terminó el piloto italiano Brando Badoer, de Rodin Motorsport.

La carrera tuvo que detenerse antes del final de la octava vuelta debido a un duro accidente protagonizado por los compañeros del equipo Prema James Wharton y Louis Sharp, que terminó con ambos impactando contra las protecciones de la curva cinco.

En una salida que no tuvo inconvenientes, en la que Brando Badoer superó al danés Noah Stromsted, la primera curva vio a Wharton caer desde la quinta posición hasta la séptima, al salirse de la pista en la tercera curva, la cual ha traído problemas para más de un piloto durante todo el fin de semana.

Por su lado, Colnaghi , que largaba en el séptimo puesto , perdió una posición en la largada e intentó recuperarla al giro siguiente, con una maniobra que dinamitaría sus posibilidades de puntuar: el nacido en Monza se pasó de frenada sobre el final de la vuelta y, llegado a la anteúltima curva, perdió la parte posterior del coche y terminó realizando un trompo, que lo llevó a la leca y generó que salga en el último lugar.

Mattia Colnaghi protagonizó un trompo en el inicio de la Sprint X @SC_ESPN

Luego de algunas vueltas con poca acción, el choque entre los pilotos de la escudería Prema generó una bandera roja, bajo la cual se terminaría la carrera.

Louis Sharp quiso rebasar a Wharton por el costado externo de la curva 4, pero su compañero de equipo lo sacó de la pista. Llegados a la curva siguiente, Wharton dobló hacia la derecha haciendo el trazado habitual pero no tuvo en cuenta la presencia de Sharp sobre so costado derecho, quien terminó impactándolo e, incapaz de frenar a tiempo ante tanta velocidad, arrastrándolo hasta las barreras de protección. A pesar del duro impacto, ambos pudieron bajar de sus autos sin dolencias físicas.

¡LA MANIOBRA QUE TERMINÓ CON LA SPRINT RACE! Wharton y Sharp, de Prema Racing, chocaron entre ellos y la Bandera Roja no dejó que finalizara la carrera.



Del Pino, Deligny y Badoer completaron el podio. Mattia Colnaghi terminó 30°.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tytLWKPJ4J — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026

Con la práctica libre 3 de la Fórmula 1 a minutos de comenzar, la carrera tuvo que ser suspendida y dejó a Del Pino, Deligny y Badoer en el podio, seguidos por Stromsted y el japonés de ART Taito Kato en el quinto lugar. Al haber completado menos de la mitad de las vueltas, solo giraron 8 de las 20 veces necesarias, las puntuaciones se recortaron a la mitad, por lo que tan solo los cinco primeros sumaron unidades.

Fuente: NA