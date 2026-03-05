Mattia Colnaghi sufrio una avería en su motor y finalizó 15° en la única práctica del Gran Premio de Australia

El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi sufrió una rotura en el motor durante la primera práctica libre del Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 3, que lo hizo culminar la sesión en el decimoquinto lugar.

El piloto de la escudería MP Motorsport tuvo una rotura mecánica que generó una llamarada en el caño de escape de su monoplaza y obligó a Colnaghi a detener el auto a un costado de la pista.

El incidente se dio a cinco minutos del cierre del entrenamiento, que culminó bajo una bandera roja, y le dará problemas a sus mecánicos, que tienen cuatro horas para alistar el auto de cara a la clasificación sprint.

Además, el líder de la sesión fue el piloto estadounidense Ugo Ugochukwu, de la escudería Campos Racing, seguido por el italiano Brando Badoer, de Rodin Motorsport, y con el corredor danés de Troden Noah Stromsted cerrando en el tercer lugar.

Nacido en Monza pero representando a Argentina a partir de este año, Mattia Colnaghi tuvo una buena presentación en la primera práctica libre de la temporada de Fórmula 3 , aunque no pudo concluir la misma del modo que hubiera deseado por una falla mecánica.

El piloto de 17 años, que se encuentra haciendo sus primeras armas en los mundiales de monoplazas de la mano de MP Motorsport, una de las escuderías más importantes de la categoría y formando parte de la prestigiosa academia Red Bull, tuvo que parar su vehículo y bajarse del mismo al sufrir un problema mecánico en el motor.

A pesar de tener problemas en el cierre, la actuación del argentino fue positiva: mejoró sus tiempos de manera constante, se encontraba sexto a media hora del inicio del entrenamiento y llegó a rodar tercero, a una décima de la punta, con un tiempo de 1:38.886. Su tiempo de vuelta final fue un 1:35.495.

Mattia Colnaghi1 Mattia Colnaghi tuvo su estreno en la Fórmula 3. Instagram @matticolnaghii

A pesar de sumar kilómetros en el circuito semi-callejero de Melbourne, el cual cuenta con una única recta y frenadas fuertes en la curva 4 y en las 15 y 16, que van enlazadas y le dan cierre a la pista, el problema técnico que sufrió sobre el final de la sesión pondrá a sus mecánicos en apuros.

Con la clasificación para la carrera sprint programada para las 00:00 del viernes 6 de marzo (horario argentino), los mecánicos de MP tendrán cuatro horas para diagnosticar el problema, solucionarlo y volver a poner el auto a punto. En caso de que no lleguen a cumplir con su trabajo a tiempo, Colnaghi deberá partir desde los boxes en su primera carrera sprint en la Fórmula 3.

Fuente: NA