A 98 días del Mundial 2026, una destacada selección se quedó sin director técnico

Walid Regragui, quien llevó a Marruecos a la semifinales en Qatar 2022, no dirigirá a los Leones del Atlas en el Mundial 2026.

Tras 4 exitosos años en el cargo y hacer historia con el equipo nacional, Walid Regragui anunció este jueves que deja el cargo de seleccionador de Marruecos mediante un vídeo de despedida y de agradecimiento, a tan solo tres meses de que comience el Mundial 2026.

El técnico posteó en su cuenta en Instagram un vídeo en el que recoge los momentos más destacados de su trayectoria al frente del combinado marroquí -que comenzó en 2022- con imágenes que muestran fragmentos de su comparecencia ante la prensa, abrazos con los jugadores y celebraciones, entre otras. Acompañó el vídeo con el mensaje: "Siempre Marruecos. Dios Patria, Rey. Gracias".

Thank you Hoalid Regragui, and we wish you all the best in the next chapters #DimaMaghrib pic.twitter.com/Fb36YoOulh — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 5, 2026



Thank you Hoalid Regragui, and we wish you all the best in the next chapters #DimaMaghrib pic.twitter.com/Fb36YoOulh — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 5, 2026 Varios jugadores postearon mensajes a Regragui. El lateral de Paris Saint Germain Achraf Hakimi le mostró su agradecimiento en un mensaje en su cuenta en Instagram y destacó su capacidad de inspirar a los jugadores y los aficionados. "Walid Regragui, gracias por el trabajo excepcional que has realizado a la cabeza de la Selección marroquí. Tu liderazgo, pasión y visión han inspirado no solo a los jugadores, sino también a todo un país y a millones de aficionados en todo el mundo", se lee en su mensaje.

La Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF) convocó esta noche una rueda de prensa en la que se anunció al nuevo seleccionador de los Leones del Atlas. Como se preveía, el elegido fue Mohamed Ouahbi, quien se venía desempeñando como técnico de la selección sub-20 y fue campeón del Mundial de Chile ante la Argentina de Placente.

Con Regragui como seleccionador, Marruecos logró el cuarto puesto en el Mundial de Catar y fue finalista en la Copa de África de 2026, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del continente.