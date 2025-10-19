No pudo ser: la Selección argentina Sub 20 cayó 2-0 ante Marruecos en la final y es subcampeona mundial

Marruecos le ganó 2-0 a la Selección argentina Sub 20 en la gran final disputada este domingo en el Estadio Nacional de Santiago e hizo historia al consagrarse campeón del Mundial Sub 20 por primera vez. El equipo de Diego Placente no pudo coronar un gran torneo con el título.

Los dos goles del encuentro llegaron en el primer tiempo, a través del delantero Yassir Zabiri , lo que generó que todo se hiciera muy cuesta arriba para la Albiceleste, que por más que lo intentó, no pudo concretar ninguna de sus múltiples chances.

La primera anotación llegó a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Zabiri convirtió con un buen tiro libre que fue al primer palo del arquero argentino Santino Barbi, quien tuvo una floja reacción.

El golazo de tiro libre de Zabiri para el 1-0 de Marruecos

Zabiri fue el encargado de estirar el marcador a los 29 minutos de juego, cuando definió con mucha potencia tras ser asistido por el delantero Othmane Maamma, que hizo una gran jugada individual.

Pese a que la Selección argentina nunca bajó los brazos y tuvo una actitud intachable, no pudo generar situaciones claras para conseguir al menos el descuento. Las mejores aproximaciones fueron un tiro libre de Maher Carrizo y un cabezazo de Tobías Ramírez.

Pese a la derrota, la Albiceleste, que iba por su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), cerró una gran actuación y volvió a una final en la categoría luego de 18 años.

Marruecos, por su parte, consiguió su primer título en un Mundial Sub 20 y se convirtió en la segunda selección africana en ganar esta competición, luego de que lo hiciera Ghana en 2009.

En su camino al título, los marroquíes terminaron primeros en el Grupo C que compartieron con México, España y Brasil. Ya en las fases de eliminación directa, le ganaron 2-1 a Corea del Sur en octavos de final, 3-1 a Estados Unidos en cuartos y 5-4 en los penales a Francia en semis, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Este título representa otro gran paso en la evolución que está teniendo a nivel selecciones Marruecos, que en el Mundial de Qatar 2022 se había convertido en el primer africano en alcanzar las semifinales.

Fuente: NA

La formación de Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1980027658810650905&partner=&hide_thread=false #U20WC Formación confirmada por Diego Placente para ir en busca de la Copa del Mundo



¡VAMOS LOS PIBES! pic.twitter.com/0U2LZgtf8L — Selección Argentina (@Argentina) October 19, 2025

