El contundente posteo de Messi para los pibes de la Sub 20 tras caer en la final ante Marruecos: "Hicieron un..."

La Selección argentina Sub 20 no pudo consagrarse campeona y, ni bien concluyó el encuentro, Lionel Messi le dedicó un alentador posteo en redes.

La Selección argentina Sub 20 hizo un gran torneo, pero no pudo ante Marruecos en la final y cayó este domingo por 2-0 en el Estadio Nacional de Santiago. De este modo, el equipo de Diego Placente se quedó en las puertas de darle el séptimo título en la categoría al país.

En medio del dolor generalizado entre los jugadores, rápidamente apareció en redes nada menos que Lionel Messi. El mejor jugador de todos los tiempos, que supo ganar el Mundial Sub 20 en 2005, les dedicó un alentador posteo en su cuenta de Instagram tras finalizar el encuentro.

El posteo de Lionel Messi Possteo Messi Selección Sub 20 "¡Cabeza en alto, muchachos!", comenzó su texto la Pulga en sus historias de Instagram, acompañado con una foto en plano detalle del escudo de la camiseta de Argentina, en la que destacan las tres estrellas, una de las cuales logró bordar el 10 en Qatar 2022.

"Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", sentenció de manera contundente, con un emoji de aplausos y otro de la bandera argentina.

La de Messi es sin duda la palabra más autorizada para opinar al respecto, y no solo por ser uno de los dos jugadores más importantes en la historia de la Selección (junto con Diego Maradona), sino porque supo sufrir bastante para alcanzar la gloria máxima y debió perder nada menos que cuatro finales y esperar más de 15 años antes de ganar su primer título con la Mayor.