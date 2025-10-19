El nuevo logro de Lionel Messi en su carrera con su hat-trick para Inter Miami ante Nashville

La temporada regular llegó a su fin y Lionel Messi pudo quedarse con uno de los premios más importantes de la MLS tras sus goles en el 5-2 de Inter Miami.

Pasan los días, meses y años y Lionel Messi no para de romper barreras que parecieran ser imposibles en el fútbol. El 10 volvió a ser protagonista con la camiseta de Inter Miami marcando un hat-trick en la goleada 5-2 ante Nashville en el cierre de la temporada regular y, para sorpresa de nadie, batió un impresionante récord en la MLS.

Con estos tres nuevos gritos, la Pulga logró quedarse con el Botín de Oro 2025: sumó un total de 29 goles al cabo de 34 fechas (Leo disputó 28 juegos). Es decir, se consagró como el máximo artillero de la liga estadounidense superando por un amplio margen de diferencia a Denis Bouanga y Sam Surridge, sus dos perseguidores, ambos con 24.

Lionel Messi se quedó con el Botín de Oro 2025 de la MLS Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1979750081638388017&partner=&hide_thread=false ¡29 GOLES EN 28 PARTIDOS DISPUTADOS!¡LEO MESSI es el GANADOR del BOTÍN DE ORO pres. por Audi! pic.twitter.com/fro6wweYep — MLS Español (@MLSes) October 19, 2025 Para sumarle aún más valor a este logro, Messi también se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS en ser líder de la tabla de máximos goleadores y asistencias (dio 19 pases gol) en una misma temporada. Además, también es el único en alcanzar 10 partidos marcando múltiples goles, superando a un tal Zlatan Ibrahimovic, que en su momento lo había hecho en ocho encuentros.

El único futbolista argentino en obtener el Botín de Oro había sido Taty Castellanos, actual delantero de la Lazio de Italia. En 2021, el atacante recibió el premio luego de haber marcado 19 goles con la camiseta de New York City. Eso, en parte, le permitió pegar el salto a un club importante de Europa tiempo después.