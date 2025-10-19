Qué dijo Tevez tras la caída de Talleres ante River, que hoy lo puede dejar a un punto del descenso: "Sabemos que vamos a..."

Talleres perdió ante River y, en caso de que San Martín (SJ) gane su partido, quedará a nada de la zona roja a tres fechas de la finalización del Clausura. La palabra de Carlos Tevez.

La derrota ante River en el Mario Alberto Kempes volvió a golpear a un Talleres que no logra escapar del fondo de la tabla anual y eso llena de preocupación a los hinchas. El equipo de Carlos Tevez cayó 2-0 y el estadio despidió al plantel con silbidos y el clásico cantito de “jugadores, la c... de su madre”, pero el técnico mantuvo la calma y eligió mirar el vaso medio lleno.

Las declaraciones de Carlos Tevez luego de la derrota de Talleres ante River en el Kempes En conferencia de prensa, el Apache reconoció el mal momento, pero destacó la actitud del grupo. “El partido en el primer tiempo estuvo controlado. No proponíamos, pero tampoco sufríamos. Con el ingreso de Botta empezamos a manejar la pelota, aunque después del segundo gol de River nos desmoronamos”, analizó. A pesar del golpe, remarcó que “el equipo siempre quiso jugar y proponer. Me quedo con eso y lo valoro mucho. Nos quedan tres partidos y sabemos que vamos a pelear hasta el final”.

El entrenador también admitió que su equipo cometió errores por intentar igualar el juego de River: “Veníamos en levantada y quisimos jugarle de igual a igual. Se vio en el primer tiempo, pero después no lo pudimos sostener. Al ir a buscar el partido, dejamos espacios y lo pagamos caro”, señaló el DT.

Talleres River Clausura 2025 @RiverPlate Tevez evitó dramatizar la situación y sostuvo que el grupo no se desviará de su idea futbolística. “Tenemos claro a qué jugamos. Por eso le dimos continuidad a lo que veníamos haciendo. En el primer tiempo, River sólo nos llegó en la del gol. Ahora hay que pasar página rápido y enfocarnos en lo que viene”, añadió con la serenidad que lo caracteriza.