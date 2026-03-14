El circuito de la Fórmula 1 que nació en un pantano y tiene una recta de 1,2 km: curiosidades del GP de China

La Fórmula 1 disputa este fin de semana el Gran Premio de China en el moderno Circuito Internacional de Shanghái , uno de los trazados más particulares del calendario. A diferencia de otros escenarios históricos de la categoría, este tiene una historia relativamente reciente, pero está lleno de detalles que lo volvieron inconfundible dentro del campeonato.

Desde su origen en un terreno pantanoso hasta su diseño inspirado en la cultura china, el circuito de Shanghái reúne varias curiosidades que lo convierten en una pista muy especial para pilotos y fanáticos.

Uno de los datos más llamativos de este autódromo es el lugar donde fue construido. Antes de convertirse en sede de la Fórmula 1 , el terreno ubicado en el distrito de Jiading, en las afueras de Shanghái, era una zona pantanosa.

En abril de 2003 se inició allí la construcción del circuito y, apenas 18 meses después, la obra estaba terminada.

El proyecto demandó una inversión cercana a 450 millones de dólares, lo que lo convirtió en uno de los autódromos más costosos del mundo en su momento.

Desde el aire, el circuito de Shanghái tiene una forma inspirada en un símbolo de la cultura china..

Un diseño con un significado especial

El circuito fue diseñado por el reconocido arquitecto de pistas Hermann Tilke, responsable de varios de los trazados modernos del campeonato. Su diseño tiene una particularidad cultural: visto desde el aire, el trazado se asemeja al carácter chino “shang”, que significa “arriba” o “ascender”.

Ese concepto simbólico fue pensado para reflejar el crecimiento del país y su llegada a la máxima categoría del automovilismo.

Una de las rectas más largas del calendario

Otra característica distintiva del circuito es su enorme recta trasera, que se extiende entre las curvas 13 y 14. Con 1,2 kilómetros de longitud, es una de las más largas (la más larga se encuentra en el Circuito Urbano de Bakú, en Azerbaiyán) de todo el campeonato y permite que los autos alcancen velocidades muy elevadas.

Este sector suele ser clave durante la carrera, ya que ofrece uno de los mejores puntos de adelantamiento del trazado.

shanghái Costó cientos de millones de dólares, tiene una de las rectas más largas del calendario y su diseño esconde un significado especial. Shutterstock

Un escenario con momentos históricos

Aunque su debut en el calendario es relativamente reciente -la primera carrera se disputó en 2004-, el Gran Premio de China ya fue escenario de varios momentos importantes en la historia de la Fórmula 1.

El primer ganador fue el brasileño Rubens Barrichello con Ferrari, en una temporada dominada por su compañero Michael Schumacher. Con el paso de los años, Lewis Hamilton se convirtió en el piloto más exitoso en Shanghái tras lograr seis victorias en este circuito.

hamilton shangai f1 2025 El año pasado, Lewis Hamilton se quedó con la carrera sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1. Shutterstock

Además, en 2019 el Gran Premio de China albergó la carrera número 1000 en la historia de la Fórmula 1, un hito que marcó un momento simbólico para la categoría.

Tras algunos años fuera del calendario por la pandemia (entre 2020 y 2023), la competencia regresó en 2024 con triunfo de Max Verstappen. En la edición más reciente, disputada en 2025, la victoria fue para Oscar Piastri con McLaren.

Con su mezcla de diseño innovador, sectores técnicos y curiosidades históricas, el circuito de Shanghái sigue siendo uno de los escenarios más singulares del calendario de la Fórmula 1.