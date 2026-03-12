Fórmula 1 en China: por qué el circuito de Shanghái representa un desafío extra para Franco Colapinto

Este fin de semana la Fórmula 1 vuelve a la acción con el Gran Premio de China , segunda fecha de la temporada 2026. Desde este viernes 13 de marzo, el campeonato desembarcará en el exigente Circuito Internacional de Shanghái, un trazado que representa un desafío especial para el argentino Franco Colapinto .

El piloto de Alpine llega tras su 14° puesto en el Gran Premio de Australia, una carrera marcada por una espectacular maniobra para evitar un choque en la largada. Ahora, el argentino se prepara para un fin de semana distinto, ya que la cita china incluirá formato de carrera Sprint.

En la previa del inicio de la actividad, Colapinto analizó las características del circuito y anticipó que la adaptación será clave para poder competir por los puntos.

El argentino explicó que el circuito chino presenta características muy particulares, con curvas extensas y cambios de velocidad que obligan a los pilotos a encontrar rápidamente el ritmo adecuado. “Este circuito es muy técnico, es bastante complicado, estas curvas largas y muchas velocidades diferentes, y creo que, especialmente con la unidad de potencia también", explicó.

Después, para finalizar, añadió: "Adaptarse a la gestión de la energía y todo eso será complicado. Pero, tenemos otra oportunidad aquí y tratar de aprovecharla al máximo”.

El GP de China marcará la primera experiencia de Colapinto en el circuito de Shanghái dentro de la Fórmula 1.

La dificultad de correr en un circuito desconocido

Más allá de las exigencias propias del trazado, el Gran Premio de China tendrá un componente adicional para Colapinto: es uno de los pocos circuitos del calendario de la Fórmula 1 en los que nunca compitió dentro de la categoría.

La falta de experiencia en Shanghái puede representar una desventaja frente a pilotos con mayor recorrido en el campeonato, que ya conocen las referencias de frenado, las trayectorias y los puntos clave del circuito.

Aun así, el argentino se mostró optimista de cara al desafío y destacó que el equipo tendrá una nueva oportunidad para mejorar el rendimiento mostrado en Australia.

El objetivo de Franco Colapinto: aprovechar cada oportunidad

Colapinto había llegado con buenas expectativas al inicio de la temporada gracias a una sólida pretemporada, con resultados alentadores en los ensayos realizados en España y Bahréin. Sin embargo, el rendimiento del Alpine no fue el esperado en Melbourne y el argentino tuvo que conformarse con el 14° lugar, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, finalizó décimo y logró sumar un punto.

De cara a la cita en China, el piloto argentino remarcó que el objetivo será capitalizar cada instancia del fin de semana. “Tenemos una nueva oportunidad y tenemos que aprovecharla”, sostuvo.

La maniobra que sorprendió en Australia

El piloto también recordó la espectacular maniobra que protagonizó en la largada del Gran Premio de Australia, cuando logró esquivar el auto detenido del neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls.

Franco Colapinto y una maniobra a pura muñeca para evitar un choque con Lawson X @Alpine_club

“Tuve suerte de reaccionar muy rápido. No es algo para lo que te prepares, te sale de forma natural”, explicó. Y añadió: “Estuve muy cerca de Liam. Ojalá que no sea algo que pase cada fin de semana, porque en algún momento va a suceder”.

Para Colapinto, el Gran Premio de China será una prueba clave en el comienzo de la temporada: un circuito técnico, desconocido y con formato Sprint que exigirá adaptación inmediata para intentar meterse en la pelea por los puntos.